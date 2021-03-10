العجز التجاري لتونس يتقلص الى زهاء 1894 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2021

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تقلص العجز التجاري لتونس خلال شهري جانفي وفيفري 2021 ، بنحو 6ر424 مليون دينار ليصبح في حدود 3ر1894 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 2319 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2020 وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاربعاء .وارجع المعهد ، في بيان صحفي حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية - فيفري 2021 ، تقلص العجز التجاري لتونس خلال شهري جانفي وفيفري 2021 ، الى تطور الصادرات سلبيا بنسبة 1ر10 بالمائة والواردات سلبيا بنسبة 12 بالمائة.وبلغت قيمة الصادرات ، خلال شهري جانفي وفيفري 2021 ، زهاء 6839 مليون دينار مقابل 8ر7606 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 في حين تقلصت الواردت لتصل الى 3ر8733 مليون دينار مقابل 8ر9925 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2020