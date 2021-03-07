رئيس الحكومة يعطي اشارة انطلاق استغلال الطريق السيارة بن قردان راس جدير

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اعطى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الاحد، بمناسبة اشرافه على إحياء الذكرى الخامسة لملحمة 7 مارس ببن قردان، اشارة انطلاق استغلال القسط رقم 8 من الطريق السيارة بن قردان راس جدير، ليعلن بذلك عن استكمال كامل اقساط انجاز مشروع الطريق السيارة مدنين راس جدير على طول 92 كلم و18 كلم مضاعفة للطريق الوطنية رقم 1 بكلفة جملية بلغت 450 مليون دينار.كما تولى رئيس الحكومة تدشيش الطريق الجهوية رقم 118 بين مدنين وجرجيس المنجزة بتكاليف جملية قدرها 38 مليون دينار، وتتمثل في توسعة وتعبيد وتحسين مسار الطريق وتغليفه بالخرسانة الاسفلتية.من جهة أخرى، تابع المشيشي تقدم اشغال مشروع حماية مدينة بن قردان من الفيضانات التي بلغت نسبة 45 بالمائة، وتتضمن إنجاز حوض لتجميع المياه، وردم أماكن منخفضة باحياء الصياح وابن الهيثم والمطار بكلفة جملية قدرها 8 ملايين دينار.