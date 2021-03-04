سامي الطاهري: رئيس الحكومة تعهد بإصدار الأوامر الخاصة باتفاقية الأطباء والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين يوم الثلاثاء 9 مارس بالرائد الرسمي

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قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس إن "رئيس الحكومة هشام مشيشي تعهد بأن تصدر يوم الثلاثاء 9 مارس الجاري في الرائد الرسمي، الأوامر الحكومية المتعلقة بالإتفاقية القطاعية المبرمة يوم 6 أكتوبر 2020، والخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين.وأشار الطاهري خلال ندوة صحفية بكلية الطب بتونس، حول إضراب الاستشفائيين الجامعيين الذي انطلق أمس الاربعاء ليتواصل على مدى ثلاثة أيام، ان مشيشي وعد خلال لقاء جمعه بممثلي النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بنشر الأوامر الخاصة بهذه الاتفاقية التي تنص بالخصوص على تأجير الأطباء والصيادلة لقاء اشرافهم على تدريس وتأطير الطلبة بكليات الطب والصيدلة.وأفاد أن الهياكل النقابية الجهوية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين ستجتمع غدا الجمعة من أجل تقييم المسار التفاوضي مع الحكومة واتخاذ جملة من القرارات التي سيتم على ضوئها إما مواصلة التحركات الاحتجاجية أو تعليقها لاعطاء الحكومة مهلة للإيفاء بوعودها في الآجال المحددة.وأضاف سامي الطاهري في تصريح إعلامي على هامش هذه الندوة، إن قطاع الاستشفائيين الجامعيين أصبح مهددا بهجرة الأدمغة في ظل تردي ظروفهم المادية والمهنية، مشيرا إلى ان تونس تضم رصيدا هاما من الأطباء الاستشفائيين الجامعيين يقارب عددهم 2500 طبيبا استشفائيا.وأكدت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، أحلام بالحاج أن النقابة متمسكة بموقفها وبتحركاتها "النضالية" الاحتجاجية وستلجأ إلى كل الأشكالها التصعيدية إلى أن تفي الحكومة بوعودها،معتبرة أن "سياسة التسويف والمماطلة لم تعد تجدي نفعا"، حسب قولها.ونبهت بالحاج إلى أن مواصلة احتجاجات الأطباء الاستشفائين الجامعيين في ظل عدم تجاوب الحكومة، وما ينجر عنها من تعطل في التدريس والتأطير من شأنه أن يعرقل المسار الأكاديمي والتكويني لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في الكليات والمستشفيات ويهدد بسنة بيضاء.وشددت أحلام بالحاج على أن إنقاذ المستشفى العمومي أصبح أولوية قصوى في البلاد، مشيرة إلى أهمية تحسين الخدمات الاستشفائية العمومية والنهوض بالقطاعات العلاجية العمومية، وذلك من خلال عمل الحكومة على تحسين الوضع المادي للاستشفائيين الجامعيين والإعتراف بنشاطهم التدريسي والعلمي والبحثي.وذكرت في هذا السياق بأن الإتفاقية القطاعية المبرمة يوم 6 أكتوبر 2020 تنص بالأساس على إحداث منحة التّدريس والترفيع في منحة البحث والتأطير لفائدة سلك الاستشفائيين الجامعيين وسحب منحة العودة الجامعية على الاستشفائيين الجامعيين بالإضافة إلى تأجير الأطباء والصيادلة لقاء اشرافهم على تدريس وتأطير الطلبة بكليات الطب والصيدلة.يذكر أن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين ينفذون منذ أمس الاربعاء 3 مارس وإلى غاية يوم 5 مارس إضرابا عاما، توقفت بمقتضاه كافة الأنشطة الجامعية وأنشطة الوحدات العلاجية ما عدا الحالات الاستعجالية.كما يتواصل منذ يوم 3 فيفري الفارط توقف كافة الأنشطة الجامعية بكليات الطب والصيدلة والتربصات بسبب تعليق الاستشفائيين الجامعيين نشاط التدريس في الكليات وتأطير الطلبة والإشراف عليهم في المستشفيات.