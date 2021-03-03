دورة الدوحة المفتوحة للتنس - خروج انس جابر من ثمن النهائي

وات - خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر(المصنفة 31 عالميا) من الدور ثمن النهائي لدورة قطر المفتوحة للتنس للسيدات 2021 في نسختها التاسعة عشرة والمقامة حاليا على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس بالدوحة بعد هزيمتها مساء اليوم امام اللاعبة التشيكية المصنفة السادسة عالميا كارولينا بليسكوفا بنتيجة 1-2 ( 6-4 و4-6 و5/7).
يذكر أن أنس جابر كانت أزاحت في الدور الأول اللاعبة الروسية أنا بلينكوفا المصنفة 69 عالميا بعد أن فازت عليها بمجموعتين دون رد 6ـ2 و 6ـ2.
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يذكر أن أنس جابر كانت أزاحت في الدور الأول اللاعبة الروسية أنا بلينكوفا المصنفة 69 عالميا بعد أن فازت عليها بمجموعتين دون رد 6ـ2 و 6ـ2.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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