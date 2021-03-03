دورة الدوحة المفتوحة للتنس - خروج انس جابر من ثمن النهائي

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خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر(المصنفة 31 عالميا) من الدور ثمن النهائي لدورة قطر المفتوحة للتنس للسيدات 2021 في نسختها التاسعة عشرة والمقامة حاليا على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس بالدوحة بعد هزيمتها مساء اليوم امام اللاعبة التشيكية المصنفة السادسة عالميا كارولينا بليسكوفا بنتيجة 1-2 ( 6-4 و4-6 و5/7).يذكر أن أنس جابر كانت أزاحت في الدور الأول اللاعبة الروسية أنا بلينكوفا المصنفة 69 عالميا بعد أن فازت عليها بمجموعتين دون رد 6ـ2 و 6ـ2.