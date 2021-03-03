رابطة الأبطال الافريقية : برنامج الجولة الثالثة

في ما برنامج مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبتالجمعة 5 مارسالمجموعة الثانية :شباب بلوزداد (الجزائر) - الهلال (السودان)السبت 6 مارسالمجموعة الأولى :المريخ (السودان) - سيمبا (تانزانيا)الأهلي (مصر) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)المجموعة الثانية:تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - ماميلودي صن داونز (جنوبإفريقيا)المجموعة الثالثة:كايزر تشيفس (جنوب إفريقيا) - بترو أتلتيكو (أنغولا)الوداد البيضاوي (المغرب) - حورويا (غينيا)المجموعة الرابعة:تونغيث (السنغال) - مولودية الجزائر (الجزائر)الترجي الرياضي التونسي - الزمالك (مصر)