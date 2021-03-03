   Abdelhalim - أي دمعة حزن لا لا لا لا  

رابطة الأبطال الافريقية : برنامج الجولة الثالثة

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 14:24 قراءة: 0 د, 28 ث
في ما برنامج مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبت

الجمعة 5 مارس


المجموعة الثانية :
شباب بلوزداد (الجزائر) - الهلال (السودان)

السبت 6 مارس

المجموعة الأولى :
المريخ (السودان) - سيمبا (تانزانيا)
الأهلي (مصر) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

المجموعة الثانية:
تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - ماميلودي صن داونز (جنوب
إفريقيا)

المجموعة الثالثة:
كايزر تشيفس (جنوب إفريقيا) - بترو أتلتيكو (أنغولا)
الوداد البيضاوي (المغرب) - حورويا (غينيا)

المجموعة الرابعة:
تونغيث (السنغال) - مولودية الجزائر (الجزائر)
الترجي الرياضي التونسي - الزمالك (مصر)

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221640



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 03 مارس 2021 | 19 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:18 15:45 12:38 06:47 05:21
18°
 18° % 48 :الرطــوبة
تونــس 11°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
18°-1118°-1019°-1220°-1120°-11
  • Avoirs en devises
    21872,2

  • (2 mars)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29672 DT        1$ =2,73635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mars)   315,2 MDT