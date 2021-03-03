رابطة الأبطال الافريقية : برنامج الجولة الثالثة

في ما برنامج مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم المقررة يومي الجمعة والسبت
الجمعة 5 مارس
المجموعة الثانية :
شباب بلوزداد (الجزائر) - الهلال (السودان)
السبت 6 مارس
المجموعة الأولى :
المريخ (السودان) - سيمبا (تانزانيا)
الأهلي (مصر) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
المجموعة الثانية:
تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - ماميلودي صن داونز (جنوب
إفريقيا)
المجموعة الثالثة:
كايزر تشيفس (جنوب إفريقيا) - بترو أتلتيكو (أنغولا)
الوداد البيضاوي (المغرب) - حورويا (غينيا)
المجموعة الرابعة:
تونغيث (السنغال) - مولودية الجزائر (الجزائر)
الترجي الرياضي التونسي - الزمالك (مصر)
الجمعة 5 مارس
المجموعة الثانية :
شباب بلوزداد (الجزائر) - الهلال (السودان)
السبت 6 مارس
المجموعة الأولى :
المريخ (السودان) - سيمبا (تانزانيا)
الأهلي (مصر) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
المجموعة الثانية:
تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - ماميلودي صن داونز (جنوب
إفريقيا)
المجموعة الثالثة:
كايزر تشيفس (جنوب إفريقيا) - بترو أتلتيكو (أنغولا)
الوداد البيضاوي (المغرب) - حورويا (غينيا)
المجموعة الرابعة:
تونغيث (السنغال) - مولودية الجزائر (الجزائر)
الترجي الرياضي التونسي - الزمالك (مصر)
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