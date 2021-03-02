النجمة الزهراء تُعيد تنظيم تظاهرة "موسيقيون من تونس"

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أعاد مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد تنظيم تظاهرة "موسيقيون من تونس"، إذا تقام الدورة السابعة، خلال شهر مارس الحالي بقصر النجمة الزهراء.و تقترح هذه التظاهرة برمجة متنوعة من حيث الأنماط والألوان الموسيقية، وكذلك من حيث ثراء المشاريع الموسيقية التي تعكس الحركية التي تميز المشهد الموسيقي بتونس والاتجاهات الموسيقية التي تؤثثه.وستقام أولى هذه العروض يوم 6 مارس بعرض "الولادة" لمراد التومي. ويكون الموعد يوم 13 مارس مع عرض "من النوى" لمحمد علي شبيل وجهاد الخميري. وتختتم التظاهرة يوم 20 مارس بعرض "قماري" لمكرم الأنصاري.وقالت إدارة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" إن كل العروض ستبث على الصفحة الرسمية للنجمة الزهراء على الفايسبوك بتقنية "لايف ستريمينق" على الساعة الرابعة مساء، وذلك لتمكين عدد أكبر من الجمهور من متابعة العروض المقترحة، لاسيما أن عدد الأماكن محددة بنسبة 30% من طاقة استيعاب القاعة وذلك عملا باجراءات البروتكول الصحي.