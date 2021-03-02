بنزرت: تعزيز التجهيزات الخدماتية الجماعية  بالمدرسة الابتدائية "عين فروة" بمعتمدية بنزرت الجنوبية

وات -

تعزّزت التجهيزات الخدماتية الجماعية بالمدرسة الابتدائية "عين فروة" بمعتمدية بنزرت الجنوبية، اليوم الثلاثاء، باستكمال تهيئة وبناء وحدة صحية بمواصفات حديثة وعصرية باعتمادات تقدّر بـ 180 الف دينار، وذلك في إطار مشروع "وينز" الذي تنفذّه منظمة الإغاثة الإسلامية بإشراف وزارتي التربية والصحة وبدعم فني من قبل منظمة "اليونيسيف" وبتمويل من قبل الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي.وأوضح مدير مشروع "وينز"، وليد بن حميدة، في تصريح لـ"وات"، أن مشروع انجاز الوحدة الصحية بالمدرسة الابتدائية عين فروة يعدّ ثاني مشروع تنجزه منظمة الإغاثة الإسلامية في إطار مشروع " وينز" بجهة بنزرت عقب تهيئة وحدة صحية مماثلة بمدرسة الزواوين من معتمدية العالية.وأبرز ان مشروع " وينز" يشمل تهيئة وتجديد 18 وحدة صحية بالمدارس الابتدائية في 15 جهة من ولايات الجمهورية، وتوفير مواد تنظيف، وتكوينا موسعا لفائدة حراس المدارس، وأياما تكوينية لفائدة الاطار الإداري والتربوي، وانشاء مجموعات استشارية لضمان استدامة المشاريع المنجزة في 10 مدارس ابتدائية إضافية، وذلك بكلفة مالية جملية تفوق 3 ملايين دينار.وأضاف ان المشروع يهدف إلى توفير مرافق صرف صحي ملائمة، و مياه نظيفة صالحة للشرب تخضع للمعايير الوطنية، لفائدة ما لا يقل عن 20 الف شخص من الاسرة التربوية الموسعة الناشطة بالفضاءات المدرسية المستهدفة.