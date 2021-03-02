سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية لسكان منطقة "القدارة" بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية للمطالبة بإنجاز مسالك لفكّ العزلة عن منطقتهم

وات -

نفّذ عدد من سكان منطقة "القدارة" التابعة لعمادة "الطويلة" من معتمدية سيدي بوزيد الغربية اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بتعبيد المسالك وفك العزلة عن المنطقة وربطها سيدي بوزيد 2 مارس - (وات/ مكتب سيدي بوزيد)- نفّذ عدد منبالمناطق الحيويّة.وذكر مختار قدري نيابة عن متساكني منطقة "القدارة" في تصريح لــ(وات)، أن منطقتهم تعاني من عدة مشاكل أهمها الطريق الذي يؤرق السكان ويؤرق التلاميذ خاصة وطالب بإنجاز طرقات ومسالك لفائدة المنطقة تفك عزلتها، مؤكّدا أن منطقتهم يتواصل تهميشها منذ سنوات ولا بد من انجاز مسالك فلاحية تربطها بالمناطق الحيوية.وأشار الى ضرورة إحداث فضاء ترفيهي موجه للاطفال واحداث ملعب رياضي لفائدة الشباب واحداث مركز بريد للمنطقة التي تعدّ حوالي 7000 مواطن وشدّد على ضرورةتقوية الشبكة الكهربائية التي أصبحت لا تتماشى مع حاجيات السكان.ومن جانبه، أفاد معتمد سيدي بوزيد الغربية عبد السلام خذر أن منطقة "القدارة" التابعة لعمادة "الطويلة" انجز بها 5 فاصل 3 كلم من المسالك حسب ما توفر من امكانيات في الجهة.