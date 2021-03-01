كاس امم افريقيا للاواسط - منتخب اوغندا الى النهائي بعد الفوز على نظيره التونسي 4-1

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تاهل منتخب اوغندا للاواسط لكرة القدم الى الدور النهائي لكاس امم افرقيا للاواسط لكرة القدم (موريتانيا 2021 ) بعد فوزه على المنتخب التونسي 4-1 مساء اليوم في الملعب الاولمبي بنواكشوط في نصف نهائي المسابقةوسجل لمنتخب اوغندا كل من ريشارد باسنتغوا د4 و ديريك كاكوزا في د37 ود50 ود75 فيما جاء الهدف الوحيد للمنتخب التونسي عن طريق ادم بن لامين د39وتم اختيار اللاعب الاوغندي ديريك كاكوزا صاحب "الهاتريك " كافضل لاعب في المقابلةوسيلاقي المنتخب التونسي للاواسط في مباراة ترتيبية من اجل المركز الثالث منتخب غامبيا يوم الجمعة المقبل بينما يتبارى منتخب اوغندا مع نظيره الغاني من اجل اللقب الافريقي النهائي في الدور يوم السبت