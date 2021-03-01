كاس امم افريقيا للاواسط - منتخب اوغندا الى النهائي بعد الفوز على نظيره التونسي 4-1

وات - تاهل منتخب اوغندا للاواسط لكرة القدم الى الدور النهائي لكاس امم افرقيا للاواسط لكرة القدم (موريتانيا 2021 ) بعد فوزه على المنتخب التونسي 4-1 مساء اليوم في الملعب الاولمبي بنواكشوط في نصف نهائي المسابقة
وسجل لمنتخب اوغندا كل من ريشارد باسنتغوا د4 و ديريك كاكوزا في د37 ود50 ود75 فيما جاء الهدف الوحيد للمنتخب التونسي عن طريق ادم بن لامين د39
وتم اختيار اللاعب الاوغندي ديريك كاكوزا صاحب "الهاتريك " كافضل لاعب في المقابلة
وسيلاقي المنتخب التونسي للاواسط في مباراة ترتيبية من اجل المركز الثالث منتخب غامبيا يوم الجمعة المقبل بينما يتبارى منتخب اوغندا مع نظيره الغاني من اجل اللقب الافريقي النهائي في الدور يوم السبت
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وسجل لمنتخب اوغندا كل من ريشارد باسنتغوا د4 و ديريك كاكوزا في د37 ود50 ود75 فيما جاء الهدف الوحيد للمنتخب التونسي عن طريق ادم بن لامين د39
وتم اختيار اللاعب الاوغندي ديريك كاكوزا صاحب "الهاتريك " كافضل لاعب في المقابلة
وسيلاقي المنتخب التونسي للاواسط في مباراة ترتيبية من اجل المركز الثالث منتخب غامبيا يوم الجمعة المقبل بينما يتبارى منتخب اوغندا مع نظيره الغاني من اجل اللقب الافريقي النهائي في الدور يوم السبت
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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