توزر: المصادقة على منح تشجيعية لإنتاج البكرات بقيمة 21 ألف دينار ضمن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع تربية الإبل

وات -

صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات الفلاحية بولاية توزر في نهاية شهر فيفري الماضي على مطالب للحصول على المنحة التشجيعية لإنتاج البكرات (الناقة الصغيرة) بقيمة 21 ألف دينار لفائدة 07 مربين ومتعلقة ب 77 بكرة، وفق المهندسة بالمندوبية الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى سامية الهلالي، التى اوضحت أنها تندرج ضمن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع تربية الإبل.وذكرت في تصريح ل(وات) أن هذه المنحة التشجيعية التي تصرف على 03 أقساط، كانت أسندت في وقت سابق قسطا ثانيا من المنحة بقيمة 41 ألف دينار في سنة 2020 وقسطا أولا في سنة 2017 بمبلغ 33 ألف دينار.وأوضحت أن المندوبية الجهوية تدرس حاليا مطالب تخص منحة التشجيع على تسمين والترفيع في وزن "القعدان" المعدة للذبح، مشيرة الى أن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع تربية الإبل والتي تمت المصادقة عليها سنة 2016 أقرت تشجيعات منها منحة تشجيعية لإنتاج البكرات وضبط إجراءات وشروط الانتفاع بهذه المنحة وقيمتها 700 دينار للبكرة الواحدة تصرف على 03 أقساط.وبينت في هذا السياق أن اسناد المنحة بخضع لمجموعة من الشروط والمقاييس منها شروط فنية وصحية تتمثل في ضرورة أن تكون البكرة خاضعة لنظام الترقيم الخاص بالبلاد التونسية وأن تستجيب للخصائص المظهرية للسلالة وأن تكون خالية من العاهات وخصوصا أن تستجيب لشروط الوزن الذي حددها القانون وان تكون خاضعة للمراقبة الصحية البيطرية واستوفت عمليات المداواة ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.