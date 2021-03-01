اللجنة العلمية ليس لديها علم بجرعات التلاقيح ضد كوفيد 19 الوافدة الى رئاسة الجمهورية

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أكد اعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الاثنين بمجلس نواب الشعب، انه لا علم للجنة بجرعات التلاقيح التي تلقتها رئاسة الجمهورية.وقال رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، الهاشمي الوزير، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التونسيين بالخارج، "أن اللجنة العلمية لا علم لها بدخول عدد من التلاقيح إلى تونس"،واوضح أن العديد من الأدوية والتلاقيح، تدخل الى تونس ولكن لا تمر بالضرورة عبر إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.من جهته أفاد المدير العام للصحة محمد بن صالح، أن العديد من السفارات طلبت الحصول على تراخيص لجلب تلاقيح لاعوانها.وبين ان وزارة الصحة قد مكنت 3 سفارات من هذه التراخيص على ان يتم اجراء التلاقيح داخل السفارات المعنية.وكانت رئاسة الجمهورية قد اعلنت اليوم الاثنين عن تلقيها 500 جرعة من التلاقيح ضد كوفيد 19 كهبة من الامارات العربية المتحدة سلمتها بالكامل الى مصالح الصحة العسكرية.