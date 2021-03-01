منظمة أنا يقظ تحذر من انخراط رئاسة الجمهورية في ممارسات تخرق مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات

وات -

حذرت منظمة "أنا يقظ" اليوم الاثنين، من انخراط مؤسسة رئاسة الجمهورية في ممارسات تخرق مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات الوارد بالفصل 21 أو الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أحقية كل مواطن في الصحة بما في ذلك الوقاية والرعاية والعلاجوأشارت في بيان لها اليوم إثر تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي خبر تلقي رئاسة الجمهورية جرعات من التلاقيح ضد فيروس "كورونا"، أن مبدأ "عدم التمييز" في الوصول إلى الأدوية واللقاحات يعد من أهم مبادئ منظمة الصحة العالمية، مشددة على ضرورة احترام مبدأ الأولوية في تقديم اللقاح حسب الترتيب المحدد في الإستراتيجية الوطنية للتلقيحوحذرت منظمة "أنا يقظ" في هذا السياق من غياب الشفافية و تكريس المحسوبية و الوساطة في التوزيع غير المنظم للتلقيح لما سيترتب عنه من فقدان لثقة المواطنين في مؤسسات الدولةولفتت الى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تقديم أي مسؤول كان مهماً كانت رتبته أو مسؤليته داخل الدولة على حساب مواطن ذي أولوية أو على حساب الإطارات الطبية و أعوان الصحّة.وشددت المنظمة على إحترام إجراءات تلقي وتوزيع اللقاح الّذي يجب أن يمر ضرورة عبر وزارة الصحة وبوابة evax.tn،مطالبة وزارة الصحة بنشر استراتيجية التلقيح للعموم وباللغة العربية حتى يتسنى للمواطنين معرفة ترتيهم ضمن سلم الأولوياتيذكر ان رئاسة الجمهورية كانت قد تسلمت ألف جرعة من تلقيح كورونا قادمة من الإمارات العربية المتحدة في شكل هبة تم وضعها بالكامل على ذمة مصالح الصحة العسكرية، حسب ما أكدته المكلفة بالاعلام برئاسة الجمهورية ريم قاسم في تصريح لـ"وات" اليوم الإثنين .