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كاس امم افريقيا للاواسط بموريتانيا - نصف النهائي - الحكم الغابوني بيار غيزلا اتشو يدير لقاء تونس واوغندا

Publié le Dimanche 28 Février 2021 - 18:53 قراءة: 0 د, 51 ث
وات - يتبارى المنتخب التونسي للاواسط لكرة القدم مع نظيره الاوغندي يوم غد الاثنين بداية من الساعة الثامنة و النصف ليلا بتوقيت تونس بالملعب الأولمبي بنواكشوط في اطار نصف نهائي كاس امم افريقيا للاواسط ( اقل من 20 سنة) المقامة في موريتانيا
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ووافدت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الحكم الغابوني بيار غيزلا اتشو سيدير المباراة وسيكون المساعد الأول المالي ماديبو ساماك و المساعد الثاني البنيني ايريك اولريتش. اما الحكم الرابع فهو السنيغالي البار ديوف . و اضاف الاتحاد الافريقي حكمة مساعدة احتياطية الموريتانية مريم شاهد.
وقد انعقد صباح اليوم الأحد بفندق إقامة ممثلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم بنواكشط الاجتماع الفني للمباراة وذلك بحضور ممثلي المنتخبين و كل الأطراف المتداخلة في تنظيم اللقاء .

و قد تم الاتفاق على أن يخوض المنتخب الوطني المباراة بالزي الأحمر الكامل للاعبين و الأخضر الكامل لحراس المرمى و في المقابل سيلعب المنتخب الاوغندي بزيه الأصفر الكامل للاعبين و الأزرق لحارس المرمى .
ويذكر انه في صورة التعادل بعد الوقت الاصلي للمباراة فإنه سيتم المرور الى لعب حصتين اضافيتين قبل الالتجاء إلى ركلات الجزاء الترجيحية .

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