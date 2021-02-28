كاس امم افريقيا للاواسط بموريتانيا - نصف النهائي - الحكم الغابوني بيار غيزلا اتشو يدير لقاء تونس واوغندا

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يتبارى المنتخب التونسي للاواسط لكرة القدم مع نظيره الاوغندي يوم غد الاثنين بداية من الساعة الثامنة و النصف ليلا بتوقيت تونس بالملعب الأولمبي بنواكشوط في اطار نصف نهائي كاس امم افريقيا للاواسط ( اقل من 20 سنة) المقامة في موريتانياووافدت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الحكم الغابوني بيار غيزلا اتشو سيدير المباراة وسيكون المساعد الأول المالي ماديبو ساماك و المساعد الثاني البنيني ايريك اولريتش. اما الحكم الرابع فهو السنيغالي البار ديوف . و اضاف الاتحاد الافريقي حكمة مساعدة احتياطية الموريتانية مريم شاهد.وقد انعقد صباح اليوم الأحد بفندق إقامة ممثلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم بنواكشط الاجتماع الفني للمباراة وذلك بحضور ممثلي المنتخبين و كل الأطراف المتداخلة في تنظيم اللقاء .و قد تم الاتفاق على أن يخوض المنتخب الوطني المباراة بالزي الأحمر الكامل للاعبين و الأخضر الكامل لحراس المرمى و في المقابل سيلعب المنتخب الاوغندي بزيه الأصفر الكامل للاعبين و الأزرق لحارس المرمى .ويذكر انه في صورة التعادل بعد الوقت الاصلي للمباراة فإنه سيتم المرور الى لعب حصتين اضافيتين قبل الالتجاء إلى ركلات الجزاء الترجيحية .