كليات الطب مهددة بسنة بيضاء في ظل عدم اصدار الأوامر المتعلقة باتفاقية 6 أكتوبر(أحلام بالحاج)

وات -

أكدت الكاتبة العامة النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، أحلام بالحاج، أن كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في كافة أنحاء الجمهورية مهددة بسنة بيضاء في ظل عدم اصدار الأوامر الحكومية للإتفاقية القطاعية المبرمة يوم 6 أكتوبر 2020، والتي تنص على تأجير الأطباء والصيادلة لقاء اشرافهم على تدريس وتأطير الطلبة بكليات الطب والصيدلة.وأوضحت في تصريح لـ"وات" أن كافة الأنشطة الجامعية متوقفة منذ يوم 3 فيفري الفارط، على غرار تأطيرطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في 6 جامعات عمومية، وهو مما من شانه أن يعطل مسارهم الأكاديمي وتكوينهم في هذه الجامعات في ظل غياب تام وصمت تام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وأكدت بالحاج أن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين متمسكون بالاضراب المزمع تنفيذه أيام 3 و4 و5 مارس القادم لافتة الى أنه سيتم بمقتضاه مواصلة إيقاف كافة الأنشطة الجامعية بالإضافة إلى إيقاف أنشطة الوحدات العلاجية والاقتصار على الحالات الاستعجالية.ويشار إلى أن الاتفاقية المبرمة يوم 6 أكتوبر 2020، تنص على مراجعة النظام الأساسي لقطاع الاستشفائيين الجامعيين على تنظير أطبّاء الأسنان والصّيادلة الاستشفائيين الجامعيين بالأطبّاء الاستشفائيين الجامعيين وإحداث منحة التّدريس والترفيع في منحة البحث والتأطير لفائدة سلك الاستشفائيين الجامعيين وسحب منحة العودة الجامعية على الاستشفائيين الجامعيين.كما تقضي الاتفاقية بمواصلة عمل اللجنة التشاركية ثلاثية الأطراف التي تعمل على صياغة مشروع الإشراف المزدوج بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين.