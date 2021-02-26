الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 26 فيفري 2021

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قابس: تسجيل حالتي وفاة و20 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

نابل: تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع مجموع الوفيات إلى 473 حالة منذ بداية الجائحة

مدنين: تسجيل حالتي وفاة و47 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

قابس 26 فيفري (وات/ مكتب قابس) - قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، أنه قد تم خلال الـ24 الساعة الماضية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 273 حالة.وبيّن جبران، في تصريح لـ"وات"، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 99 تحليلا أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس، وأن 20 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية.وتوزعت هذه الإصابات إلى 06 إصابات بقابس الجنوبية، و05 إصابات بقابس المدينة، وإصابتين (02) بكل من غنوش والمطوية، وإصابة واحدة (01) بكلّ من قابس الغربية ووذرف ودخيلة توجان ومارث والحامة.وأوضح ذات المصدر، أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 8671 شخصا، من بين 9016 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.في المقابل، تعدّ الجهة حاليا، 343 حالة نشطة ناقلة للعدوى، من بينها 100 حالة بقابس الجنوبية، و46 حالة بالحامة، و45 حالة بقابس المدينة، و38 حالة بمارث.سجلت ولاية نابل حالتي وفاة جديديتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 473 حالة وفاة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة مساء أمس الخميس على صفحتها الرسميةوتعود حالة الوفاة الأولى لامرأة اصيلة معتمدية قربة تبلغ من العمر 79 سنة، في حين تتعلق حالة الوفاة الثانية لامرأة تبلغ من العمر 76 سنة أصيلة معتمدية نابل.وأسفرت التحاليل المخبرية المجراة والبالغ عددها 206 تحاليل عن تسجيل 26 إصابة محلية جديدة، ليبلغ مجموع الحالات التي تم اكتشافها منذ بداية الجائحة الى 15796 حالةوفي المقابل سجل عدد الحالات النشيطة تراجعا بعد رفع العزل الصحي عن 91 حالة خلال ال24 ساعة الاخيرة، ليرتفع مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى الى 14756 حالة، كما تقلص عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من الصابين بالفيروس إلى 42 حالة إيواءتوفي مصابان بفيروس "كورونا" احدهما في سن ال76 عاما والاخر في سن ال82 عاما، ليرتفع بهما اجمالي حالات الوفاة منذ ظهور الوباء الى 340 حالة، وفق ما ورد اليوم الجمعة، في تحيين للوضع الوبائي على الادارة الجهوية للصحة لل24 ساعة الماضية.وسجلت من بين نتائج 508 عينات، 47 حالة موجبة توزعت حسب المعتمديات الى 12 اصابة بحومة السوق، و10 اصابات بمدنين الشمالية، و7 اصابات بجرجيس، و6 حالات بمدنين الجنوبية، و5 اصابات ببن قردان، و3 اصابات بميدون، واصابتين اثنين ببني خداش، واصابة واحدة بكل من اجيم وسيدي مخلوف، وبذلك يرتفع عدد الاصابات الجملية منذ ظهور الوباء الى 8356 اصابة، منها 246 اصابة في صفوف التلاميذ، و240 اصابة في القطاع الصحي، و98 اصابة لدى الاطارات التربوية، و95 اصابة في السلك الامني باصنافه.وتعافى من جهة اخرى 54 مصابا من فيروس "كورونا" منهم 14 مصابا من معتمدية مدنين الجنوبية، و7 من كل من مدنين الشمالية وميدون، و6 متعافين بكل من معتمدية حومة السوق وجرجيس، و4 حالات شفاء باجيم، وحالة شفاء واحدة بكل من سيدي مخلوف وبني خداش، ليرتفع بها العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 7262 حالة شفاء.