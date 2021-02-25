البطولة المحترفة لكرة السلة - فوز شبيبة القيروان على اتحاد الانصار

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فازت شبيبة القيروان على اتحاد الانصار 74-53 في المباراة المؤجلة التي اقيمت يوم الخميس بقاعة القيروان في اطار المجموعة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.وارتقت شبيبة القيروان بفضل هذا الفوز الى المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 9 مقابلات بالتساوي مع اتحاد الانصار الذي لعب في المقابل 10 مباريات.1- النادي الافريقي 18 102- الاتحاد المنستيري 17 93- شبيبة القيروان 14 9-- اتحاد الانصار 14 105- جمعية الحمامات 12 106- نجم حلق الوادي والكرم 11 10