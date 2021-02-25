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البطولة المحترفة لكرة السلة - فوز شبيبة القيروان على اتحاد الانصار

Publié le Jeudi 25 Février 2021 - 17:31 قراءة: 0 د, 25 ث
وات - فازت شبيبة القيروان على اتحاد الانصار 74-53 في المباراة المؤجلة التي اقيمت يوم الخميس بقاعة القيروان في اطار المجموعة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

وارتقت شبيبة القيروان بفضل هذا الفوز الى المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 9 مقابلات بالتساوي مع اتحاد الانصار الذي لعب في المقابل 10 مباريات.


الترتيب
1- النادي الافريقي 18 10
2- الاتحاد المنستيري 17 9
3- شبيبة القيروان 14 9
-- اتحاد الانصار 14 10
5- جمعية الحمامات 12 10
6- نجم حلق الوادي والكرم 11 10

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