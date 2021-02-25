البطولة المحترفة لكرة السلة - فوز شبيبة القيروان على اتحاد الانصار

وات - فازت شبيبة القيروان على اتحاد الانصار 74-53 في المباراة المؤجلة التي اقيمت يوم الخميس بقاعة القيروان في اطار المجموعة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
وارتقت شبيبة القيروان بفضل هذا الفوز الى المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 9 مقابلات بالتساوي مع اتحاد الانصار الذي لعب في المقابل 10 مباريات.
الترتيب
1- النادي الافريقي 18 10
2- الاتحاد المنستيري 17 9
3- شبيبة القيروان 14 9
-- اتحاد الانصار 14 10
5- جمعية الحمامات 12 10
6- نجم حلق الوادي والكرم 11 10
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وارتقت شبيبة القيروان بفضل هذا الفوز الى المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 9 مقابلات بالتساوي مع اتحاد الانصار الذي لعب في المقابل 10 مباريات.
الترتيب
1- النادي الافريقي 18 10
2- الاتحاد المنستيري 17 9
3- شبيبة القيروان 14 9
-- اتحاد الانصار 14 10
5- جمعية الحمامات 12 10
6- نجم حلق الوادي والكرم 11 10
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 221290