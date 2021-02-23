الفيلم التونسي "الرجل الذي أصبح متحفا" في الأسبوع الثقافي بدولة البينين

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اختارت اللجنة المنظمة للأسبوع الثقافي بجمهورية البينين الفيلم الوثائقي التونسي "الرجل الذي أصبح متحفا" للفنان التشكيلي والمخرج مروان الطرابلسي للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية التي تقام من 20 إلى 27 فيفري الحالي.ويعدّ "الرجل الذي أصبح متحفا" أول وثائقي طويل في رصيد مروان الطرابلسي، ويحكي قصة فنان منعزل عن العالم، هو الفنان علي عيسى الذي يعيش في عالمه الخاص والاستثنائي.ويركّز مروان الطرابلسي، لمدة ساعة تقريبا، جلّ اهتمامه على "المنزل-المتحف" الذي يعيش فيه الفنان متعدد المهارات علي عيسى، إذ يروي الفيلم قصة "الرجل الذي أصبح متحفا"، وهو الشخصية الرئيسية للوثائقي الذي قدمه المخرج في صورة" الفنان المدمن على جمع الأشياء التي تساعده على تكوين تحفه الفنية ومراكمتها شيئا فشيئا في منزله".وكان الفيلم تُوّج بجائزة أفضل شريط وثائقي في مهرجان مينا السينمائي بلاهاي (هولندا)، الذي أُقيمت دورته الثالثة عبر الانترنت أيام 11 و12 و13 جوان من العام الماضي.وسبق أيضا لهذا الفيلم التتويج بثلاث جوائز في اختتام الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبقة المغربية (18 - 21 ديسمبر 2019) هي "أفضل إخراج" و"جائزة النقد" وكذلك جائزة "الغرفة المغربية للفيلم الوثائقي".. كما شارك في عديد التظاهرات السينمائية الدولية الأخرى أبرزها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة (مارس 2020).تجدر الإشارة إلى أن الفنان التشكيلي علي عيسى قد تفطّن إليه جيرانه يوم 19 ديسمبر 2019، مفارقا الحياة عن سن تناهز 83 عاما في بيته حيث اتخذه أيضا ورشة لتصميم أعماله الفنية ونسج إبداعاته التشكيلية.