سليانة: وضع 44 بالمائة من حاجيات الجهة من مادة "الأمونيتر" منذ بداية الموسم

وات -

قال رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، محمد الطاهر عزوز، اليوم الثلاثاء، أن الكميات الموضوعة من مادة "الأمونيتر" منذ بداية الموسم الحالي، بلغت الى غاية اليوم حوالي 70 ألفا و717 قنطارا، أي بنسبة 44 بالمائة من حاجيات الجهةوأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن هاته الكميات مرجحة للارتفاع خاصة مع برمجة 700 طن من الكميات الموردة في الأيام القادمة، مشيرا الى حاجة النبتة في هذه الفترة الى مادة الأمونيتر.وبخصوص مراحل نمو النبتة بالجهة، لاحظ عزوز، أنها في مراحل نمو متقدمة بما في ذلك مرحلة الصعود بنسبة 10 بالمائة ومرحلة بداية التجدير بنسبة 37 بالمائة، فضلا عن 50 بالمائة بالنسبة لمرحلة التجدير، و3 بالمائة في ما يتعلق بمرحلة الانبات بـ2 و3 ورقات خاصة بالمناطق الباردة وجنوب الولاية.وذكر عزوز، أنه في حال تساقط كميات هامة من الأمطار تتواصل الكميات المبرمجة من مادة الأمونيتر خاصة مع أواخر شهر فيفري وبداية شهر مارس، باعتبار حاجة النبتة لهذا السماد.يذكر أنه تم خلال الاسبوع المنقضي تخصيص ألف طن من مادة "الأمونيتر" لفائدة الجهة من الشحنة الموردة رقم 5، أي ما يعادل 32 شاحنة موزعة على 6 شركات منتصبة بسليانة، ونقطتي بيع خاصة، علما وأن حاجيات الجهة تقدر بـ160 الف قنطار من الأسمدة الأزوتية.