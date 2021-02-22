أنيس قلوز: الوضع الوبائي خلال الاسبوع الماضي غير مشجع نظرا لاستقرار المعدلات اليومية لحالات الوفيات والاصابات

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قال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أنيس قلوز اليوم الاثنين ان الوضع الوبائي، خلال الأسبوع المنقضي، غير مشجع نظرا للاستقرار، الذي شهده، في معدل حالات الوفيات و الاصابات اليومية بعد الانخفاض الذي عرفته مؤشرات الحالة الوبائية في الاسبوع الثاني من شهر فيفري الجاريوأوضح أنيس قلوز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الوضع الوبائي تحسن خلال الاسبوع الثاني من الشهر الحالي حيث أصبح معدل حالات الوفيات اليومية يصل الى 35 حالة وفاة وأعداد الاصابات الجديدة تتراوح بين 700 و800 اصابة يومية بكوفيد-19وبين أن هذا التحسن المسجل في الوضع الوبائي خلال الاسبوع الثاني من الشهر الجاري قابله اطمئنان لدى المواطنين بخصوص المؤشرات لكن لم يقابله تحسنا في المؤشرات خلال الاسبوع الثالث بل مجرد استقرار مشيرا الى أن تونس لازالت في المرحلة الرابعة من انتشار فيروس كوروناوبخصوص السلالة المحلية الجديدة لفيروس كورونا التي تم رصدها لدى شخصين من ولاية تونس، بيّن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أنها سلالة غير معروفة وهي تدخل في اطار الطفرات التي طرأت على الفيروس بعد سنة من اكتشافه ولازالت الدراسة الابيدمولوجية والكلينكية قائمة للتقصي حول مصدر العدوى وتحديد سرعة الانتشار من خلال تحديد الحالات المخالطة للحالتين المكشفتين في المحيط العائلي وغيرهيشار الى أن مدير عام الصحة فيصل بن صالح كان قد صرح يوم السبت الماضي خلال ندوة صحفية، أن حالتي الاصابة بالسلالة المتحولة من كوفيد 19 سجلتا بمنطقتي المرسى وباردو وأكد أن هذه السلالة محلية وسجلت تشابها على مستوى "الجينوم 501 " مع السلالات المتغيرة بكل من البرازيل وبريطانيا وجنوب افريقياكما بيّن المدير العام لمعهد باستور تونس وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا الهاشمي الوزير خلال ذات الندوة، أنه تم التفطن للسلالة المتحولة في تونس من خلال عينة عشوائية متكونة بين 60 و70 من التحاليل المخبرية التي تم اخضاعها لتقطيع خاص وتقنية متقدمة من البحثيذكر أن تونس سجلت 228362 حالة اصابة بالفيروس و7793 حالة وفاة، منذ تسجيل اول حالة في مطلع شهرمارس2020 والى غاية 20 فيفري الجاري