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كاس الاتحاد الافريقي - الرجاء البيضاوي يجري حصة تدريبية بملعب بن جنات بالمنسيتر

Publié le Samedi 20 Février 2021 - 17:49 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - اجرى فريق الرجاء البيضاوي بعد ظهر اليوم احصة تدريبية بالملعب الرئيسي لملعب مصطفى بن جنات في وقت المباراة التي ستجمعه يوم غد الاتحاد المنستيري في اياب الدور 16 مكرر لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

وتنطلق المباراة بملعب مصطفى بن جنات يوم غد الاحد بداية من الساعة الثانية بعد الزوال


وكان وفد الرجاء البيضاوي وصل الى تونس منتصف نهار يوم امس ثم تحول الى مقر اقامته بالمنستير . ويضم الوفد 19 لاعبا

وتفوق الرجاء في مباراة الذهاب بنتيجة 1 -صفر.

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