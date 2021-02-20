كاس الاتحاد الافريقي - الرجاء البيضاوي يجري حصة تدريبية بملعب بن جنات بالمنسيتر

وات - اجرى فريق الرجاء البيضاوي بعد ظهر اليوم احصة تدريبية بالملعب الرئيسي لملعب مصطفى بن جنات في وقت المباراة التي ستجمعه يوم غد الاتحاد المنستيري في اياب الدور 16 مكرر لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم
وتنطلق المباراة بملعب مصطفى بن جنات يوم غد الاحد بداية من الساعة الثانية بعد الزوال
وكان وفد الرجاء البيضاوي وصل الى تونس منتصف نهار يوم امس ثم تحول الى مقر اقامته بالمنستير . ويضم الوفد 19 لاعبا
وتفوق الرجاء في مباراة الذهاب بنتيجة 1 -صفر.
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وتنطلق المباراة بملعب مصطفى بن جنات يوم غد الاحد بداية من الساعة الثانية بعد الزوال
وكان وفد الرجاء البيضاوي وصل الى تونس منتصف نهار يوم امس ثم تحول الى مقر اقامته بالمنستير . ويضم الوفد 19 لاعبا
وتفوق الرجاء في مباراة الذهاب بنتيجة 1 -صفر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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