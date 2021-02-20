كاس الاتحاد الافريقي - الرجاء البيضاوي يجري حصة تدريبية بملعب بن جنات بالمنسيتر

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اجرى فريق الرجاء البيضاوي بعد ظهر اليوم احصة تدريبية بالملعب الرئيسي لملعب مصطفى بن جنات في وقت المباراة التي ستجمعه يوم غد الاتحاد المنستيري في اياب الدور 16 مكرر لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدموتنطلق المباراة بملعب مصطفى بن جنات يوم غد الاحد بداية من الساعة الثانية بعد الزوالوكان وفد الرجاء البيضاوي وصل الى تونس منتصف نهار يوم امس ثم تحول الى مقر اقامته بالمنستير . ويضم الوفد 19 لاعباوتفوق الرجاء في مباراة الذهاب بنتيجة 1 -صفر.