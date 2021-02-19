اليوم... اجتماع لبحث حلول لمستحقات "تاف" تونس المتخلدة بذمة الخطوط التونسية ووقف العقلة التحفظية على حساباتها

وات -

قالت المديرة العامة لشركة "تاف" تونس، كاهنة مملوك، مساء الخميس، لـ"وات"، إنّ اجتماعا سينعقد، الجمعة، بين وزير النقل واللوجستيك والمسؤولين عن شركة الخطوط التونسية وديوان الطيران المدني والمطارات، والشركة، مشيرة الى استعداد "تاف" للحوار وايجاد حل لمستحقاتها لدى الخطوط التونسية.واكدت مملوك استعداد "تاف" تونس للتوصل الى اتفاق نهائي يرضي الطرفين في غضون 10 ايام قبل اعلام الخطوط التونسية رسميا بالقرار القضائي الخاص بالعقلة.وقامت شركة تاف تونس، التي تستغل مطار النفيضة – الحمامات والمنستير – الحبيب بورقيبة الدوليين، بعقلة توقيفية تحفظية على الحسابات البنكية للناقلة الجوية الوطنية "الخطوط التونسية"، بمبلغ قدره 8 ملايين اورو، ما يعادل 29 مليون دينار، مقابل ديون متخلدة بذمتها، أي الخطوط التونسية، بقيمة 20 مليون اورو، حوالي 6ر65 مليون دينار، دون اعتبار خطايا التاخير، والتي تعود الى سنة 2015، حسب مملوك.وتابعت موضحة "نحن لا نطلب من الخطوط التونسية دفع كل المبالغ المتخلدة بذمتها، وهي محل العقلة التوقيفة التحفظية، أي 8 ملايين اورو، لكن بدفع جزء من هذه المتخلدات، والتي ستتحدد حسب المفاوضات. كما اننا مستعدون لاعادة جدولة ديوننا المتخلدة بذمة الخطوط التونسية"واكدت بقولها: "نحن شركاء وشركة "تاف" تونس" تننتظر مقترحات من طرف الخطوط التونسية وكذلك حلولا شجاعة، لا سيما وان الشركتين تعيشان في نفس المناخ الاقتصادي وتواجهان نفس الصعوبات المالية الناجمة عن ازمة وباء كوفيد – 19".وتحدثت المسؤولة عن الصعوبات التي تعرفها شركة "تاف" تونس مع تعلق الرحلات الجوية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، موضحة ان الشركة شرعت في تنفيذ برنامجها لتسريح 180 عونا، لاسباب اقتصادية.وذكرت مملوك ان شركة "تاف" تونس، كانت مضطرة لتقديم ملف للقضاء لطلب اجراء عقلة على الحسابات البنكية للخطوط التونسية، بعد ان قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعقلة على على حسابات احدى شركات الخطوط التونسية وهي الشركة التونسية للتموين.واوضحت ان العقلة التوقيفية التحفظية على الحسابات البنكية للخطوط التونسية، تقررت بعد العديد من المحاولات من طرف "تاف" تونس للتوصل الى تسوية لاستخلاص مستحقاتها، ملاحظة ان شركة الخطوط التونسية لم تتقدم، حتى اليوم، بأي مقترح لدفع المتخلد بذمتها ولا جدولة ديونها، وانه تم اعلامها بقرار الشروع في اجراء قضائي لطلب عقلة على حساباتها البنكية.ولاحظت المسؤولة، من جهة اخرى، ان شركة "تاف" تونس ليس لديها متخلدات بذمة الخطوط التونسية وانها اوفت بكل التزاماتها المالية تجاه الدولة التونسية.يذطر تم نقابات كافة أسلاك مجمع الخطوط الجوية التونسية قد قررت الدخول ابتداء من منتصف نهار يوم غد الجمعة، في إضراب مفتوح تتوقف بموجبه حركة النقل الجوي، وفق ما أعلنه الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بأريانة محمد الشابي، الخميس، لـ"وات".وشدد الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بأريانة على أن قرار الاضراب يأتي كنداء أخير لانقاذ الناقلة الوطنية من خطر الافلاس بعد اصدار قرار بالعقلة على أرصدتها المالية، مبينا أن تنفيذ هذه العقلة بمقتضى شكوى شركة "تاف" يأتي كإجراء تحفظي من أجل الزام الخطوط التونسية بسداد مستحقاتها المالية لقاء استغلال طائراتها لمطار النفيضة