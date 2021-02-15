كميّات الأمطار المسجّلة خلال الـــ 24 ساعة المنقضية

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سجل خلال 24 ساعة المنقضية (من الساعة السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح الاثنين) هطول كميّات متفاوتة من الأمطار.//ولاية المنستير// طبلبة 5 / بنبلة 3 / قصيبة المديوني 4 / المكنين 4 / جمّال 4 / بني حسّان 8 / زمردين 1 / قصر هلال 3 / صيّادة/لمطة/بوحجر 7/ المنستير 8 / البقالطة 6 //ولاية نابل// قرمبالية 2 / الحمّامات 7 / بوعرقوب 1 / قربة 1 / تاكلسة 4 / الميدة 4 / الهوارية 2 / قليبية 1 / منزل تميم 2 / نابل 2 / //ولاية تونس// تونس قرطاج 2 / //ولاية باجة// باجة المحطة 1 / //ولاية جندوبة// طبرقة 2 / //ولاية المهدية// قصور الساف 1 / سيدي علوان 5 / بومرداس 4 / المهدية الميناء 2 / الشابّة 1 / الجم 6 //ولاية الكاف// الدهماني 1 / تاجروين 2 / الجريصة 1 / الكاف 1 //ولاية القصرين// تالة 1 / // ولاية مدنين// جربة 1 //ولاية بن عروس// الخليدية 3 / بومهل 1 / مقرين 4 / حمام الأنف 5 / مرناق 1 / رادس 8 / بن عروس 3 / //ولاية زغوان// زغوان 1 / جرادو 2 /