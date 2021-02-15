كميّات الأمطار المسجّلة خلال الـــ 24 ساعة المنقضية

وات - سجل خلال 24 ساعة المنقضية (من الساعة السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح الاثنين) هطول كميّات متفاوتة من الأمطار.
في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر:
//ولاية المنستير// طبلبة 5 / بنبلة 3 / قصيبة المديوني 4 / المكنين 4 / جمّال 4 / بني حسّان 8 / زمردين 1 / قصر هلال 3 / صيّادة/لمطة/بوحجر 7/ المنستير 8 / البقالطة 6 //ولاية نابل// قرمبالية 2 / الحمّامات 7 / بوعرقوب 1 / قربة 1 / تاكلسة 4 / الميدة 4 / الهوارية 2 / قليبية 1 / منزل تميم 2 / نابل 2 / //ولاية تونس// تونس قرطاج 2 / //ولاية باجة// باجة المحطة 1 / //ولاية جندوبة// طبرقة 2 / //ولاية المهدية// قصور الساف 1 / سيدي علوان 5 / بومرداس 4 / المهدية الميناء 2 / الشابّة 1 / الجم 6 //ولاية الكاف// الدهماني 1 / تاجروين 2 / الجريصة 1 / الكاف 1 //ولاية القصرين// تالة 1 / // ولاية مدنين// جربة 1 //ولاية بن عروس// الخليدية 3 / بومهل 1 / مقرين 4 / حمام الأنف 5 / مرناق 1 / رادس 8 / بن عروس 3 / //ولاية زغوان// زغوان 1 / جرادو 2 /
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر:
//ولاية المنستير// طبلبة 5 / بنبلة 3 / قصيبة المديوني 4 / المكنين 4 / جمّال 4 / بني حسّان 8 / زمردين 1 / قصر هلال 3 / صيّادة/لمطة/بوحجر 7/ المنستير 8 / البقالطة 6 //ولاية نابل// قرمبالية 2 / الحمّامات 7 / بوعرقوب 1 / قربة 1 / تاكلسة 4 / الميدة 4 / الهوارية 2 / قليبية 1 / منزل تميم 2 / نابل 2 / //ولاية تونس// تونس قرطاج 2 / //ولاية باجة// باجة المحطة 1 / //ولاية جندوبة// طبرقة 2 / //ولاية المهدية// قصور الساف 1 / سيدي علوان 5 / بومرداس 4 / المهدية الميناء 2 / الشابّة 1 / الجم 6 //ولاية الكاف// الدهماني 1 / تاجروين 2 / الجريصة 1 / الكاف 1 //ولاية القصرين// تالة 1 / // ولاية مدنين// جربة 1 //ولاية بن عروس// الخليدية 3 / بومهل 1 / مقرين 4 / حمام الأنف 5 / مرناق 1 / رادس 8 / بن عروس 3 / //ولاية زغوان// زغوان 1 / جرادو 2 /
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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