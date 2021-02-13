كاس العرب 2021 : المنتخب التونسي معفى من التصفيات

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ستشارك عشر منتخبات عربية من بينها المنتخب التونسي مباشرة في نهائيات كأس العرب لكرة القدم المقرر إقامتها في الدوحة في الفترة الممتدة من 01 الى 18 ديسمبر 2021 حسبما اوردته اليوم السبت صحيفة الراية القطرية نقلا عن مصدر موثوق.ويعتمد نظام البطولة على أن تتأهل الدول العشر الأفضل تصنيفًا وفقً التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) الذي يصدر في أفريل 2021 تلقائيًا إلى المرحلة النهائية من البطولة .ويتعلق الأمر بمنتخبات تونس والجزائر و المغرب ومصر وقطر والسعودية والعراق والإمارات ، وسورية وسلطنة عُمان، بينما ستشارك المنتخبات الإثني عشر المتبقية في منافسات فاصلة لتحديد المراكز الستة المتبقية.وأشارت إلى أن التصنيف الأول للفرق ال12 يضم منتخبات، لبنان ، والأردن ، والبحرين ، وفلسطين ، وموريتانيا ،وليبيا، فيما يضم التصنيف الثاني منتخبات السودان ،وجزر القمر ،واليمن والكويت وجيبوتي والصومال.يذكر أن الاتحاد القطري لكرة القدم والـ"فيفا" قد أعلنا في جوان الماضي عن خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة، لتمثل محطة هامة على طريق الاستعداد لمونديال قطر الذي ستنطلق منافساته في الحادي والعشرين من نوفمبر 2022 .وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق ،أن 22 منتخبا أكدوا مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب ، مشيرا إلى أن البطولة ستجمع تحت رايتها أكثر من 450 مليون عربي من أنحاء المنطقة، معربا عن ثقته في أنها ستعزز الحماس لدى الجمهور حول النسخة الأولى من المونديال الكروي في العالم العربي والشرق الأوسط .