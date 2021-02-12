وزارة الاقتصاد: انطلاق التسجيل للانتفاع بالإجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد-19 بداية من 1 مارس 2021

ستنطلق عمليات التسجيل لمطالب الانتفاع بالإجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كوفيد-19 بالمنصة الالكترونية المحدثة للغرض، بداية من 1 مارس إلى موفى شهر جوان 2021، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الجمعة، وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار.وستمكّن المنصّة الالكترونيّة، المؤسسات المتضرّرة، من الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 6 لسنة 2020 والفصل 33 من قانون المالية لسنة 2021.ويتعيّن على المؤسسات الراغبة في التسجيل، إرفاق مطالبها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات الذي يثبت استجابتها للشروط المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020، وذلك طبقا للأنموذج المعد للغرض، والذي يقع تحميله عبر المنصة، وتسوية وضعيّتها الجبائيّة عند الاقتضاء.كما يمكن للمؤسسات التي انخرطت بالمنصة خلال سنة 2020 ولم تتحصل بعد على جذاذات الأهلية، القيام بإعادة التسجيل بالمنصة، وإعادة تحميل التقرير الخاص لمراقب الحسابات مع تسوية وضعيتها الجبائية عند الاقتضاء.وأفادت الوزارة في ذات السياق، انه بإمكان المؤسسات المعنية الاتصال بالفريق الفني بوحدة التنسيق والمتابعة والدراسات الجبائية بالإدارة العامة الاداءات عبر الأرقام: 71908032- 71908034- 71908036 أو عن طريق البريد الالكتروني: entreprises.covid.dgi@finances.gov.tn