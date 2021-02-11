النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية تدخل في اعتصام مفتوح بالقصبة مطالبة بتسوية المسار المهني لكافة الاعوان والاطارات

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طالبت النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية، الخميس بالقصبة، بتسوية وتصحيح المسار المهني لكافة اعوان واطارات الديوانة على قاعدة الامر الحكومي 36/33 لسنة 2014.كما طالب كل من اعضاء المكتب التنفيذي والكتاب العامون الجهويون واعضاء المكاتب الجهوية للنقابة، في تصريح اعلامي خلال الاعتصام المفتوح، الذي ينفذونه امام وزارة المالية منذ امس الاربعاء، بالتسريع في إصدار الامر الحكومي المتعلق بتنفيل اصحاب الشهائد العلمية على غرار بقية الاسلاك الامنية وتحيين مقدار الساعات الاضافية التي لم تحيّن منذ سنة 1981 واوضح رئيس لجنة الاعلام بالنقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية، سيف الله الامام، في هذا السياق، ان الامر الحكومي المتعلق باحداث الساعات الاضافية ينص في فصله الثالث على وجوب تحيين مقدارها كلما طرأ التحيين على الراتب.واضاف ان من بين اهم مطالب المعتصمين، ايضا، تحيين منحة الخطر وفق الفصل 26 من القانون عدد 46 لسنة 1995 والمتعلق بضبط النظام الاساسي لاعوان الديوانة.وينص النظام الاساسي، وفق تفسيره، على ضرورة سحب كل المنح والامتيازات التي تسند للقوات الحاملة للسلاح والمدنيين، آليا على اعوان الديوانة والذي يكون اكثر نفعا بالنسبة لهؤلاء الاعوان.وينادي المعتصمون، حسب ذات المتحدث، بإقرار سلك الديوان كسلك نشيط عبر اصدار امر حكومي في الغرض تبعا لاحكام الفصل 29 جديد من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بضبط جرايات التقاعد للمدنيين والعسكريين الى جانب تسوية وضعية الاعوان المتقاعدين وذلك على غرار بقية زملاءهم بالاسلاك الامنية الاخرى.وبيّن رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لاعوان الديوانة، حبيب الحبيبي، انه كان من المنتظر عقد ندوة صحفية، اليوم، بقاعة الاجتماعات بوزارة المالية، بيد ان هذه الاخيرة لم تسمح بذلك، وهو ما يقيم الدليل على عدم اهتمامها بهذا السلك الا عند الحصول على الاموال لادخالها في ميزانية الدولة، وفق تعبيره وذكر في ذات السياق ان سلك الديوانة التونسية، وفر لخزينة الدولة 840 مليار دينار، خلال شهر ديسمبر المنقضي، فقط، وان 40 بالمائة من ميزانية الدولة متاتية من سلك الديوانة مشيرا الى ان المداخيل المتاتية من هذا السلك قد بلغت سنة 2020، ورغم انتشار جائحة كورونا، قيمة 7 الاف و400 مليون دينار.واكد أنّ اطارات النقابة قد دخلوا في اعتصام مفتوح بمقر وزارة المالية ولن يتم رفعه الى حين الاستجابة مختلف هذه المطالب.ودعا في هذا الصدد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، الى عقد اجتماع مع النقابات الراجعة بالنظر لسلك الديوانة للاطلاع عل مطالبهم وتسوية الملفاتهم كباقي الاسلاك الامنية التي اجتمع بها يشار الى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، استقبل يوم 22 جانفي 2022، بقصر باردو، وفدا عن النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، الذين اطلعوه على أوضاع القطاع والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها .