وزارة الصحة تدرس ملف اللقاح الصيني "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا (فوزي مهدي)

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قال وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، إن المخبر الصيني المصنع لتلقيح "سينوفاك" المضاد لكوفيد 19 قد تقدم بملفه لادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة قصد الحصول على ترخيص لترويج اللقاح في تونس.واوضح مهدي ان ملف اللقاح الصيني بصدد الدراسة من قبل لجنة فنية بادارة الدواء والصيدلة بوزارة الصحة، وذلك في رده على استفسارات النواب خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب، للمصادقة علي مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام للمبادرة العالمية لتسهيل اتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا "كوفاكس" وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من اجل اللقاحات والتمنيع "قافي".وكانت تونس قد منحت مؤخرا رخصة استثنائية ووقتية لمدة سنة واحدة لترويج اللقاح الأمريكي "فايزر" واللقاح الروسي "سبوتنيك".وأكد وزير الصحة ان تونس تسعى الى الحصول على 4 مليون جرعة تلقيح في اطار مبادرة "كوفاكس" بصفة مجانية، مشيرا إلى اول دفعة من اللقاح عن طريق هذه المبادرة ستكون في حدود 93600 لقاح من مخبر "فايزر" وستصل الئ تونس خلال شهر فيفري الجاري، تليها كميات اخرى من التلاقيح من نوع "استرازينيكا" البريطانية ولقاحات من انواع اخرى ستوفرها مبادرة "كوفاكس".وكشف ان هناك مبادة افريقية لتجميع اللقاحات ستمد تونس مستقبلا بنحو 2,4 مليون جرعة تلاقيح من مختلف اللقاحات بقيمة 16,7 مليون دولار، دون ان يحدد موعدا دقيقا لذلك.وتسعى تونس الى تلقيح 50 بالمائة من مواطنيها في اطار التوقي من فيروس كورونا المستجد، وفق وزير الصحة.