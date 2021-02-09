القصرين: العثور على جثة رجل على مستوى منطقة الصخيرات الحدودية

وات - عثرت الوحدات الأمنية بولاية القصرين، مساء أمس الإثنين، على جثة رجل عليه آثار طعن بآلة حادة، وذلك على مستوى منطقة الصخيرات الحدودية التابعة لمعتمدية فريانة، وقد رجحت مصادر امنية استنادا الى معطيات اولية، ان يكون الرجل جزائري الجنسية وتحول ممثل عن النيابة العمومية على عين المكان للقيام بالمعاينة ومعرفة ملابسات الحادثة التى يرجح ان تكون جريمة قتل، وفق ذات المصدر كما وصلت تعزيزات أمنية وعسكرية مكثفة من الجانبين التونسي والجزائري بعد محاولة عدد من المواطنين الجزائريين اقتحام الحدود لاسترجاع جثة المتوفي، وفق تصريح المصدر الامني ل(وات) .
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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