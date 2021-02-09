القصرين: العثور على جثة رجل على مستوى منطقة الصخيرات الحدودية

وات -

عثرت الوحدات الأمنية بولاية القصرين، مساء أمس الإثنين، على جثة رجل عليه آثار طعن بآلة حادة، وذلك على مستوى منطقة الصخيرات الحدودية التابعة لمعتمدية فريانة، وقد رجحت مصادر امنية استنادا الى معطيات اولية، ان يكون الرجل جزائري الجنسية وتحول ممثل عن النيابة العمومية على عين المكان للقيام بالمعاينة ومعرفة ملابسات الحادثة التى يرجح ان تكون جريمة قتل، وفق ذات المصدر كما وصلت تعزيزات أمنية وعسكرية مكثفة من الجانبين التونسي والجزائري بعد محاولة عدد من المواطنين الجزائريين اقتحام الحدود لاسترجاع جثة المتوفي، وفق تصريح المصدر الامني ل(وات) .