انطلاق مسيرة وطنية احياء لذكرى اغتيال شكري بلعيد وسط تعزيزات امنية مكثفة

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انطلقت ظهر اليوم السبت مسيرة وطنية من ساحة حقوق الانسان بالعاصمة احياء للذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد وسط تعزيزات امنية مكثفة واغلاق بعض الشوارع عبر وضع العديد من الحواجز لمنع المتظاهرين من النفاذ الى شارع الحبيب بورقيبة .وقد شارك في هذه المسيرة الوطنية شخصيات سياسية متعددة تنتمي الى تيارات يسارية وممثلون عن الجمعيات والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب شخصيات وطنية ووجوه فنية.وقد ردد المشاركون في المسيرة ،الذين رفعوا صورا للشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، شعارات تتعلق بالمطالبة بكشف حقيقة الاغتيال وتحميل حركة النهضة ورئيسها المسؤولية السياسية والجزائية في قضية الاغتيالات السياسية بالاضافة الى شعارات تطالب بحلول للوضع الاقتصادي المتردي في تونس .كما رفعوا شعارات تتعلق بالحريات الفردية وحرية التظاهر مرددين بالخصوص شعار "لاخوف ولارعب الشارع ملك الشعب" واخرى تندد بما اعتبروه "ايقافات عشوائية" في الاحتجاجات الاخيرة .