البنك المركزي: خدمة الدين الخارجي ترتفع ينسبة 27 بالمائة موفى شهر جانفي 2021

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ارتفعت خدمة الدين الخارجي المجمّعة بنسبة 27 بالمائة، مع موفى شهر جانفي 2021، لتبلغ 713 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي، الخميس.وتقلصت العائدات السياحية بنحو 58 بالمائة ولم تتجاوز بذلك عتبة 150 مليون دينار، خلال شهر جانفي 2021، وفق المصدر ذاته.وسجلت عائدات العمل المجمّعة (نقدا) ارتفاعا طفيفا بنسبة 5 بالمائة لتناهز قيمتها 508 مليون دينار.وبلغ الاحتياطي تونس من العملة الصعبة 6ر22 مليار دينار، يوم 3 فيفري 2021، أي ما يعادل 158 يوم توريد، ليسجل بذلك تطورا بنسبة 5ر16 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 (4ر19 مليار دينار أي 112 يوم توريد).