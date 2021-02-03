نواب من غير المنتمين إلى كتل يتقدمون بمبادرة لإمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان(منجي الرحوي)

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تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من غير المنتمين إلى كتل برلمانية بمبادرة لتجميع إمضاءات من مختلف الكتل على عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وفق ما ذكره النائب منجي الرحوي(من غير المنتمين) في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .وأضاف الرحوي أنه تم استثناء كتلتي حركة النهضة وإئتلاف الكرامة من الإمضاء على عريضة سحب الثقة الغنوشي، وأرجع أسباب هذه المبادرة إلى أن رئيس البرلمان "هو السبب الرئيسي عن تأزم الوضع في البلاد عموما وفي مجلس نواب الشعب بالخصوص".وتابع منجي الرحوي قوله ان عددا من النواب من غير المنتمين، "تقدموا بمبادرة سحب الثقة من الغنوشي باعتباره المسؤول أيضا عن سوء إدارة البرلمان وخاصة الصمت تجاه كل ما يحدث داخله من عنف وفوضى"، قائلا ان راشد الغنوشي يعتبر المجلس "منصة لتمرير أجندته الخاصة".ويشترط النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تجميع 73 إمضاء على الأقل على عريضة سحب الثقة، قبل عرضها على مكتب البرلمان وإحالتها على أنظار الجلسة العامة.