وزير التربية: مطالب القيمين والقيمين العامين وسبل تنفيذ الاتفاقات المبرمة ستكون ضمن محاور اجتماع لجنة 5+5 الخميس المقبل

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أفاد وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الثلاثاء ببنزرت، ان مطالب القيمين والقيمين العامين وسبل تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقا، ستكون من ضمن النقاط الهامة التي سيتناولها اجتماع الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس المقبل في اطار جلسة اللجنة المشتركة 5 زائد 5.وأكد وزير التربية خلال لقاء أمام معهد ابن سينا بمنزل بورقيبة بثلة من ممثلي النسيج المنظماتي التابع لاتحاد الشغل ببنزرت، ان الحكومة ستستجيب لمطالب القيمين والقيمين العامين وتلتزم بتنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة وذلك على مراحل وبالرغم من وضعية المالية العمومية الصعبة والوضع الاستثنائي الصحي بسبب جائحة كوفيد 19.وأشار السلاوتي في هذا اللقاء الذي يأتي في اعقاب زيارة عمل غير معلنة لرئيس الحكومة هشام مشيشي، الى ان وزارة التربية قد اعدت تصورا كاملا لتطبيق الاتفاقات المبرمة، حاثا كافة المضربين عن العمل من القيمين والقيمين العامين والاعوان على استئناف عملهم وتقديم الخدمات للتلاميذ وخاصة للمقيمين منهم انطلاقا من الليلة.وكان عدد من القيمين والقيمين العامين المنضوين تحت لواء النقابات الأساسية التابعة لاتحاد الشغل ببنزرت بمعية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي ببنزرت نفذوا وقفة احتجاجية امام معهد بن سينا طالبوا فيها بتفعيل الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، مؤكدين تواصل اضرابهم المفتوح حتى الاستجابة لمطالبهم ومنها تطبيق محضر الجلسة الممضى بتاريخ 8 ماي 2018 الذي ينص على بالخصوص على الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين، والترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين وأيضا الزيادة في منحة مستلزمات العودة المدرسية للقيمين والقيمين العامين، وصرف منح جامعية لأبناء المنتسبين لقطاع القيمين.يشار إلى ان اضراب القيمين والقيمين العامين المتواصل لأكثر من شهرين تسبب في ارباك المنظومة التعليمية بجهة بنزرت، كما في بقية الولايات، وأثر سلبا على ظروف الدراسة بالنسبة لجميع التلاميذ وخاصة بالنسبة للتلاميذ المقيمين بالمبيتات، في ظل غياب مرافق التأطير بالمبيتات سواء للذكور او الاناث وتعطل خدمات الاعاشة بالمطاعم.