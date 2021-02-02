منعم عميرة: لن يتم تأجيل المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة لسنة 2021

وات - أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة اليوم الثلاثاء على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل أنه لن يتم التخلي أو تأجيل المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة لسنة 2021 .
وقال منعم عميرة في تصريح لـ(وات) ان الاتحاد طالب الحكومة بالجلوس الى طاولة المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والقطاع الخاص، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال تأجيل المفاوضات في ظل غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وأضاف "الوضع اليوم يتطلب الدخول في مفاوضات اجتماعية والزيادة في أجور العاملين"، داعيا الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة العام الماضي والتي لم تفعل في عديد القطاعات ما خلق حالة من الاحتقان في عديد المؤسسات لاسيما التربوية.
ويعقد اتحاد الشغل اليوم بأحد فنادق ضاحية قمرت هيئته الإدارية للنظر في مستجدات الوضع العام بالبلاد وحالة الاحتقان السياسي والاجتماعي واجتماع 5 زائد 5 المرتقب يوم الخميس المقبل وغيرها من المحاور.
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وقال منعم عميرة في تصريح لـ(وات) ان الاتحاد طالب الحكومة بالجلوس الى طاولة المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والقطاع الخاص، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال تأجيل المفاوضات في ظل غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وأضاف "الوضع اليوم يتطلب الدخول في مفاوضات اجتماعية والزيادة في أجور العاملين"، داعيا الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة العام الماضي والتي لم تفعل في عديد القطاعات ما خلق حالة من الاحتقان في عديد المؤسسات لاسيما التربوية.
ويعقد اتحاد الشغل اليوم بأحد فنادق ضاحية قمرت هيئته الإدارية للنظر في مستجدات الوضع العام بالبلاد وحالة الاحتقان السياسي والاجتماعي واجتماع 5 زائد 5 المرتقب يوم الخميس المقبل وغيرها من المحاور.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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