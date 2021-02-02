الطبوبي: مبادرة الاتحاد للخروج من الأزمة شهدت تعطلا

وات -

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد ان مبادرة الاتحاد للخروج من الأزمة والتي تقدم بها لرئاسة الجمهورية قد شهدت بعض التعطل وأفاد في تصريح للصحفيين أن مسؤولية الاتحاد انتهت عند تسليم رئاسة الجمهورية المبادرة التي سعى من خلالها إلى دعوة الفرقاء السياسيين للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حلول تعالج الأوضاع المتردية وكشف الطبوبي عن وجود أزمة خطيرة بين مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الاتحاد لا ينحاز مع أي طرف وإنما سعى من خلال مبادرته للدعوة للحوار للتوصل إلى مخرجات حقيقية تنهي حالة الاحتقان في البلاد وردا على سؤال لـ(وات) حول ما إذا كان ينوي الاتحاد سحب مبادرته في ظل ما كشف عنه من تعطل لأسباب "سياسية ضيقة"، اعتبر الطبوبي أن المبادرة بقيت تراوح مكانها لدى رئيس الجمهورية دون أي تقدم ويعقد اتحاد الشغل اليوم بأحد فنادق ضاحية قمرت هيئته الإدارية للنظر في مستجدات الوضع العام بالبلاد وحالة الاحتقان السياسي والاجتماعي واجتماع 5 زائد 5 المرتقب يوم الخميس المقبل وغيرها من المحاور.