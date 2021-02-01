اضطراب وانقطاع الماء الصالح للشرب في مدنين بداية من صباح الأربعاء

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أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أشغال أن مدينة مدنين ستشهد اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة التاسعة من صباح الأربعاء 03 فيفري 2021.وأوضحت الشركة، في بلاغ أصدرته الاثنين، انه سيتم استئناف توزيع الماء تدريجيا بالمنطقة، الخميس 4 فيفري 2021 بداية من التاسعة صباحا.ويأتي هذا الانقطاع نتيجة برمجة صيانة مضخة البئر العميقة "الزاس 5" بمعتمدية مدنين الشمالية (ولاية مدنين) وذلك في إطار الإستعداد لصائفة 2021.