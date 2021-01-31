قسم كوفيد بمستشفى الصادق المقدم بجربة ينتظر تدخلا عاجلا من وزارة الصحة لتوفير الإطارات البشرية اللازمة لتشغيله

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ينتظر قسم كوفيدـ19 بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق، تدخلا عاجلا من وزارة الصحة لتزويده بالإطارات البشرية اللازمة لتشغيله، بعد أن استكملت أشغال إنجازه بمجهود شعبي ومدني لأبناء الجزيرة تجاوز المليون وخمس مائة ألف دينار، دون اعتبار أيام العمل التي استغرقها تطوعا من عدة متدخلين، سواء من مهندسين أو مقاولين وغيرهم من المختصين في مجالات أخرى تطلبها هذا القسم، ليكون بمواصفات عالية في فترة تحتاجه الجزيرة بفعل خطورة الوضع الوبائي بها، وفق الطبيب العامل بالمستشفى، الدكتور رؤوف الباسي.فرغم إيفاء مكونات المجتمع المدني بالجزيرة بما تعهدوا به من توفير بناية تستجيب لأفضل شروط الاحاطة بمرضى كورونا، إلا أن القسم بقي مغلقا في انتظار تدخل عاجل من وزارة الصحة لتوفير الانتدابات اللازمة من أطباء وممرضين وعملة حتى يتم استغلاله وتشغيله، وبذلك يضطلع بدوره في مجابهة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره.وأمام تواصل غلق قسم كوفيد الجديد، وبلوغ طاقة إشغال القسم المستغل حاليا بقسم الجراحة أقصاها، مع الالتجاء إلى إيواء مرضى كورونا في قسم الاستعجالي، وجه أطباء جزيرة جربة نداء عاجلا إلى وزارة الصحة لتوفير حاجيات قسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بحومة السوق من العنصر البشري، وإتمام التجهيزات اللازمة لتشغيل هذا القسم، تخوفا من الوصول الى مرحلة الانتقاء بين المرضى اذا ما تواصل عدد الاصابات في الارتفاع بالنسق الحالي.ووفق الدكتور رؤوف الباسي، فانه تم منذ فترة إيداع طلبات قسم الكوفيد من الموارد البشرية لدى وزارة الصحة، والمقدرة ب12 ممرضا و8 فنيين و4 عملة، إلا أن الإجابة عن هذه الطلبات لا تزال في الانتظار، وهو ما حال دون انطلاقة استغلال هذه القسم الذي تقدر طاقة استيعابه ب11 سريرا، وقابل لاستيعاب عدد أكبر من المرضى، فيما وصلت اليه بعض التجهيزات من متبرعين.وأوضح انه من المؤسف ان يبقى القسم مغلقا في فترة تتميز بارتفاع عدد مصابي كورونا وبلوغ قسم الكوفيد الحالي بالمستشفى بقسم الجراحة نسبة امتلائه القصوى رغم عدم توفر الشروط المثلى به للاحاطة بالمرضى في حين ان القسم الجديد على درجة عالية من الجودة ومن المواصفات التي تجعل ظروف الاحاطة بالمريض مريحة ومن شانه ان يقلص من مدة اقامة المريض من 10 ايام أو أسبوع الى 4 أيام فقط،وبذلك التدخل لفائدة عدد أكبر من المرضى.وتاتي هذه الدعوات الى تحمل الدولة مسؤوليتها في انتدابات كافية لاستغلال قسم كوفيد حومة السوق في فترة تشهد فيها الجزيرة ارتفاعا متزايدا لاصابات فيروس كورونا تتجاوز نصف مصابي الولاية يوميا بعدد بين 55 و60 اصابة في اليوم، الى جانب ارتفاع حالات الوفيات والحالات الاستشفائية، سواء بالقطاع العام أو الخاص، ليصف الاطباء الوضع ب"الخطير" و"المفزع".