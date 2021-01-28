نسب امتلاء متفاوتة لأسرة الانعاش والاكسجين المخصّصة لمرضى "كورونا" بمستشفى عبد الرحمان مامي والمستشفى الميداني بالمنزه

وات -

بلغت نسبة الامتلاء بقسم الانعاش لفائدة مرضى "كوفيد-19" بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، 70 بالمائة، فيما بلغت نسبة الامتلاء بالاجنحة المخصصة للتنفس عبر أجهزة الاكسجين بالمستشفى ذاته، وأيضا بالمستشفى الميداني بالمنزه التابع له، 84 بالمائة، وذلك الى غاية يوم 26 جانفي الجاري، وفق تقرير صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.وبلغ عدد أسرة الانعاش التي يتم إشغالها حاليا بمستشفى مامي، وفق ذات التقرير، الذي تحلقت (وات) على نسخة منه، 14 سريرا من جملة 20 سريرا، في حين لا تزال 06 أسرة شاغرة.وبالنسبة لأسرّة الاكسجين المتوفرة بمستشفى مامي ايضا، فقد بلغت نسبة الاشغال بالجناح "د" الذي يضمّ 12 سريرا، 100 بالمائة، وبالجناح "ب" الذي يضم 15 سريرا، 94 بالمائة من جملة 16 سريرا متوفرا، اما الجناح رقم 2 فقد بلغت نسبة الامتلاء صلبه 78 بالمائة بإشغال 17 سرير اكسجين من جملة 22 سريرا متوفرا.وبخصوص المستشفى الميداني بالمنزه، فقد بلغت نسبة امتلاء أسرة الاكسجين به، 82 بالمائة من خلال إشغال 65 سريرا من جملة 80 سريرا متوفرا، فيما أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس الخميس، عن دخول نحو 26 سرير إنعاش حيز الاستغلال بذات المستشفى، لتتعزز بذلك طاقة استيعاب الجهة بأسرة الانعاش لفائدة مرضى فيروس "كورونا".يشار إلى وجود 3 مصابين بفيروس "كورونا" المستجد أصيلي ولاية اريانة بقسم الانعاش، في حين يخضع 23 مصابا بالفيروس للتنفس عبر اجهزة الاكسجين، وذلك الى حدود يوم أمس الخميس، حسب المعطيات الصادرة عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.