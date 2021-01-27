وات - فاز المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم في القاهرة في المباراة النهائية لمسابقة كاس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد (كاس "الرئيس") على منتخب النمسا بنتيجة 37-33 .
وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول ( 19-16).
وبفوزه اليوم باللقب الشرفي ( كاس الرئيس) تحصل المنتخب الوطني لكرة اليد على المركز 25 في الترتيب النهائي لمونديال مصر 2021 وفي سياق متصل توج اللاعب التونسي مصباح الصانعي بلقب افضل لاعب في المقابلة.
وتسلم مصباح الصانعي بعد نهاية اللقاء كاس "الرئيس" من يد منصورو اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد .
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وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول ( 19-16).
وبفوزه اليوم باللقب الشرفي ( كاس الرئيس) تحصل المنتخب الوطني لكرة اليد على المركز 25 في الترتيب النهائي لمونديال مصر 2021 وفي سياق متصل توج اللاعب التونسي مصباح الصانعي بلقب افضل لاعب في المقابلة.
وتسلم مصباح الصانعي بعد نهاية اللقاء كاس "الرئيس" من يد منصورو اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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