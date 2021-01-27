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فاز المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم في القاهرة في المباراة النهائية لمسابقة كاس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد (كاس "الرئيس") على منتخب النمسا بنتيجة 37-33 .وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول ( 19-16).وبفوزه اليوم باللقب الشرفي ( كاس الرئيس) تحصل المنتخب الوطني لكرة اليد على المركز 25 في الترتيب النهائي لمونديال مصر 2021 وفي سياق متصل توج اللاعب التونسي مصباح الصانعي بلقب افضل لاعب في المقابلة.وتسلم مصباح الصانعي بعد نهاية اللقاء كاس "الرئيس" من يد منصورو اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد .