المنستير: تقدم مشروع انجاز مقر الدائرة البلدية الغربية لبلدية المنستير بنسبة 70 في المائة (رئيس البلدية)

وات -

تقدّمت أشغال إنجاز مقر الدائرة البلدية الغربية لبلدية المنستير بنسبة 70 في المائة باعتماد قدره 750 ألف دينار، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية المنستير، المنذر مرزوق، في تصريح لـ"وات".وأضاف مرزوق أنّ من بين المشاريع البلدية المتواصلة حاليا مشروع ترصيف الطرقات بنسبة انجاز 30 في المائة، وهو مشروع مدرج ضمن برنامجي سنتي 2019 و2020 بقيمة 292 ألف دينار، ويشمل عدّة مناطق بالمدينة من بينها مدخل حيّ العمران من جهة مركز التوليد وطب الولدان، ومحيط النافورة، وشارع الأرض، وشارع ابن سينا، ومحيط المدرسة الابتدائية بالبساتين، والمدرسة الابتدائية بسيدي نصر وغيرها.وأشار إلى أنّه ينتظر الأسبوع المقبل انطلاق أشغال مشروع التنوير العمومي بكلفة 262 ألف دينار، على مستوى حيّ القراعية خلف معلم دار السقا، وشارع عمر المختار بسقانص، وحيّ العمران قرب محطة الميترو.وبلغ مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2019 باعتماد جملي قدره 1 مليون و320 ألف دينار مرحلة تسجيل الصفقة.وأوضح رئيس البلدية بشأن مشروع ساحة 3 أوت، أنّ البلدية خصصت له اعتمادا قدره 27 ألف دينار وتشمل مكوّناته هدم أجزاء من القوس المتداعي للسقوط والواقع في واجهة ساحة 3 أوت علاوة على إعادة صيانته وتركيز مقاعد به.