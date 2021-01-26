النادي الصفاقسي - الجلسة العامة الانتخابية يوم 29 فيفري المقبل

وات - اعلن النادي الصفاقسي عن عقد جلستيه العامتين التقييمية والانتخابية للمدة النيابية 2020-2022 يوم 29 فيفري القادم بداية من الساعة العاشرة صباحا.
واوضح فريق عاصمة الجنوب في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان اختيار هذا التاريخ ياتي على خلفية الوضع الصحي الحرج بالبلاد عامة وبجهة صفاقس بصورة خاصة وبعد صدور القرارات الحكومية المتتالية من تمديد لفترة الحجر الصحي الموجه بما يصطحبه من منع للتجمعات والاجتماعات والتظاهرات العامة.
واشار الى ان الهيئة المديرة حريصة على تنظيم الجلستين العامتين التقييمية والانتخابية بحضور كافة المنخرطين في فضاء عام مؤمن من الناحية التنظيمية والصحية.
واضاف البلاغ ان تثبيت هذا الموعد يبقى رهين ما قد يصدر لاحقا من قرارات عن السلط الوطنية والجهوية في علاقة بتمديد او الغاء منع الاجتماعات والتظاهرات العامة.
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واوضح فريق عاصمة الجنوب في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان اختيار هذا التاريخ ياتي على خلفية الوضع الصحي الحرج بالبلاد عامة وبجهة صفاقس بصورة خاصة وبعد صدور القرارات الحكومية المتتالية من تمديد لفترة الحجر الصحي الموجه بما يصطحبه من منع للتجمعات والاجتماعات والتظاهرات العامة.
واشار الى ان الهيئة المديرة حريصة على تنظيم الجلستين العامتين التقييمية والانتخابية بحضور كافة المنخرطين في فضاء عام مؤمن من الناحية التنظيمية والصحية.
واضاف البلاغ ان تثبيت هذا الموعد يبقى رهين ما قد يصدر لاحقا من قرارات عن السلط الوطنية والجهوية في علاقة بتمديد او الغاء منع الاجتماعات والتظاهرات العامة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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