النادي الصفاقسي - الجلسة العامة الانتخابية يوم 29 فيفري المقبل

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اعلن النادي الصفاقسي عن عقد جلستيه العامتين التقييمية والانتخابية للمدة النيابية 2020-2022 يوم 29 فيفري القادم بداية من الساعة العاشرة صباحا.واوضح فريق عاصمة الجنوب في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان اختيار هذا التاريخ ياتي على خلفية الوضع الصحي الحرج بالبلاد عامة وبجهة صفاقس بصورة خاصة وبعد صدور القرارات الحكومية المتتالية من تمديد لفترة الحجر الصحي الموجه بما يصطحبه من منع للتجمعات والاجتماعات والتظاهرات العامة.واشار الى ان الهيئة المديرة حريصة على تنظيم الجلستين العامتين التقييمية والانتخابية بحضور كافة المنخرطين في فضاء عام مؤمن من الناحية التنظيمية والصحية.واضاف البلاغ ان تثبيت هذا الموعد يبقى رهين ما قد يصدر لاحقا من قرارات عن السلط الوطنية والجهوية في علاقة بتمديد او الغاء منع الاجتماعات والتظاهرات العامة.