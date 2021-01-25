مونديال مصر 2021 - مسابقة كاس الرئيس - منتخب تونس يفوز على انغولا ويلاقي النمسا في الدور النهائي

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سيلعب المنتخب التونسي لكرة اليد المباراة النهائية لمسابقة كاس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ضمن مونديال مصر 2021 بعد فوزه اليوم على منتخب انغولا بنتيجة (34 مقابل 29) ( وتقدم في الشوط الاول 14 مقابل 13 ) بما جعله يتصدر مجموعته الاولى برصيد 3 انتصارات على حساب منتخب الراس الاخصر بالغياب وعلى كونغو الديمقراطية ( 38 - 22) وعلى انغولا وسيلاقي المنتخب الوطني التونسي في نهائي كأس "الرئيس" منتخب النمسا الذي أنهى مقابلات مجموعته الثانية ضمن بطولة كاس الرئيس في الصدارة بعد تحقيقه لـ 3 إنتصارات أمام كل من المغرب وكوريا الجنوبية والشيلي.وستدور المقابلة النهائية يوم الأربعاء 27 جانفي الجاري بقاعة العاصمة الإدارية الجديدة على الساعة 17و30 وسيتحصل المنتخب الفائز بالمباراة النهائية لمسابقة كاس الرئيس على المركز 25 في المونديال.