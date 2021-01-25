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كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الاخيرة في بعض مناطق البلاد

Publié le Lundi 25 Janvier 2021 - 16:16 قراءة: 1 د, 0 ث
وات - سجلت خلال 24 ساعة الاخيرة كميات ضئيلة من الامطار شملت عددا من مناطق البلاد.

وفي ما يلي الكميات بالتفصيل وبحساب المليمتر


//ولاية تونس// تونس قرطاج 1 //ولاية بن عروس// بومهل1 فوشانة 5 مقرين 4 مرناق 3 رادس 6 الخليدية 3 بن عروس 2 حمام الأنف 4 بئر الباي1 //ولاية بنزرت// ماطر 2 منزل بورقيبة 1 غزالة 3 سجنان 1 تينجة 1 أوتيك 1 بنزرت المحطة 2 بنزرت المدينة 2 //ولاية نابل// قرمبالية 5 بوعرقوب 2 دار شعبان1 الهوارية 2 قليبية 1 الميدة 4 سليمان 3 منزل بوزلفة 2 //ولاية باجة// تيبار3 سد كساب 3 سد سيد سالم 2 تبرسق 5 تستور 1 عمدون 1 باجة المحطة 1 نفزة 8 بوشريك 2 باجة المدينة 1 باجة الجنوبية 1 //ولاية جندوبة// فرنانة 5 بني مطير 14 سد بوهرتمة 3 غار الدماء2 عين دراهم 15 بوسالم 1 جندوبة 1 طبرقة 8 سد بربرة5 //ولاية الكاف// ساقية سيدي يوسف 4 نبر 2 الطويرف3 القصور1 أهم الظواهر الجوية هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم /س : 83 في بنزرت 79 في تالة وتطاوين 76 في طبرقة ، 72 في المنستير، 68 في تونس قرطاج ومقرن وسليانة، 65 برج العامري والنفيضة والقصرين ومطماطة ورمادة 61 في بوسالم والكاف، 58 في باجة وجندوبة والقيروان والبرمة .


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