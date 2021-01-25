مونديال كرة اليد - سمير كريشان وسمير مخلوف يديران مباراة البرازيل والاوروغواي

وات - عينت لجنة التحكيم للإتحاد الدولي لكرة اليد طاقم التحكيم الدولي التونسي المتكون من الثنائي سمير كريشان وسمير مخلوف لإدارة مقابلة البرازيل والاوروغواي المقررة اليوم الاثنين لحساب الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم مصر 2021.
وهي المباراة الرابعة التي يدريها الثنائي التونسي في هذا المونديال بعد ان ادار مقابلات كوريا الجنوبية واليابان، وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية، واليابان وأنغولا.
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وهي المباراة الرابعة التي يدريها الثنائي التونسي في هذا المونديال بعد ان ادار مقابلات كوريا الجنوبية واليابان، وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية، واليابان وأنغولا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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