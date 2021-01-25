مونديال كرة اليد - سمير كريشان وسمير مخلوف يديران مباراة البرازيل والاوروغواي

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عينت لجنة التحكيم للإتحاد الدولي لكرة اليد طاقم التحكيم الدولي التونسي المتكون من الثنائي سمير كريشان وسمير مخلوف لإدارة مقابلة البرازيل والاوروغواي المقررة اليوم الاثنين لحساب الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم مصر 2021.وهي المباراة الرابعة التي يدريها الثنائي التونسي في هذا المونديال بعد ان ادار مقابلات كوريا الجنوبية واليابان، وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية، واليابان وأنغولا.