العثور على كميات من البطاريات التالفة ملقاة على شاطئ رادس

وات -

عثر أعوان الشرطة البيئية ببلدية رادس على كميات كبيرة من البطاريات التالفة ملقاة على الواجهة الرملية لشاطئ رادس .وقال رئيس المجلس البلدي جوهر السماري في تصريح لمراسل "وات" بالجهة مساء اليوم الأحد ، أنه تم اتخاذ إجراءات فورية بعد الإعلام بوجود مخالفة بيئية خطيرة من قبل أعوان الشرطة البلدية ، حيث تم في مرحلة أولى حصر الكميات وجمعها في مكان واحد و مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط من أجل التنسيق معها في الخطوات المطلوبة .كما تم إعداد تقرير أولي ، في الكميات التي تم العثور عليها ودعوة خبراء من الوكالة لإجراء التحقيقات الضرورية قبل إحالة الملف على أنظار القضاء للوقوف على الحيثيات و تحديد المخالفين ونوعية المخالفة وإستصدار إستشارة خاصة لتكليف شركة مختصة في رفع هذه النفايات .ومن المنتظر وفق المصدر ذاته، أن تحصر التحقيقات الأولية الأطراف التي قامت بهذه المخالفة البيئية، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى تورط شركة مختصة في توريد هذه النوعية من البطاريات .