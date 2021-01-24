ولاية تونس تسجل اعلي حصيلة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

وات -

سجلت ولاية تونس خلال 24 ساعة الماضية، أعلى حصيلة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ فتح الحدود 27 جوان 2020، بما يعادل 174 إصابة جديدة ليرتقي العدد الجملي إلى 12336 اصابة، وفق ما كشف عنه المدير الجهوي للصحة، طارق بن ناصر.وأكد بن ناصر، الأحد في تصريح لـ"وات "، وجود 403 حالة مؤكدة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة منها 261 حالة مقيمة في المستشفيات العمومية و142 في المصحات الخاصة، منها 109 حالة في العناية المركزة.وأفاد أنّ ولاية تونس سجلت، خلال 24 ساعة المنقضية، ثلاث حالات وفاة بكوفيد - 19، ليرتفع العدد الجملي للوفايات، منذ فتح الحدود 27 جوان 2020، إلى 725 حالة وفاة مقابل شفاء 10112 شخصا، اي بنسبة تفوق 82 بالمائة.وشدّد المتحدث على أهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداء الكمامات واحترام مبدأ لتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد.وبلغ العدد الجملي للوفايات في تونس 6154 حالة وفاة فيما وصل إجمالي الاصابات الى 314 195 اصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس 2020، حسب آخر معطيات نشرتها وزارة الصحة مساء السبت.في المقابل أكدت الوزارة أن 1682 حالة تماثلت، في ذات التاريخ، إلى الشفاء التام ليبلغ عدد المتعافين تماما 141862 متعافيا.