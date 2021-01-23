الرابطة 1 - الجولة التاسعة - النتائج والهدافون

وات - في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الاولى من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
السبت 23 جانفي
ملعب بنزرت النادي البنزرتي 1 نادر الجربي (55) النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدوو (31)
ملعب بن قردان اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (32 ض ج و62 ض ج) شبيبة القيروان 0
ملعب المنستير الاتحاد المنستيري 2 فهمي بن رمضان (22) وحسام تقا (63) الاولمبي الباجي 0
ملعب المتلوي نجم المتلوي 1 علاء الدين قمش (40) اتحاد تطاوين 0
ملعب المنزه الترجي التونسي 2 طه ياسين الخنيسي (37 و56) الملعب التونسي 1 فيكتور اباتا (62)
الاحد 24 جانفي
ملعب سليمان / س 14 مستقبل سليمان / النادي الافريقي محرز المالكي
ملعب حمام سوسة / س 14 النجم الساحلي / مستقبل الرجيش نضال اللطيف
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
السبت 23 جانفي
ملعب بنزرت النادي البنزرتي 1 نادر الجربي (55) النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدوو (31)
ملعب بن قردان اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (32 ض ج و62 ض ج) شبيبة القيروان 0
ملعب المنستير الاتحاد المنستيري 2 فهمي بن رمضان (22) وحسام تقا (63) الاولمبي الباجي 0
ملعب المتلوي نجم المتلوي 1 علاء الدين قمش (40) اتحاد تطاوين 0
ملعب المنزه الترجي التونسي 2 طه ياسين الخنيسي (37 و56) الملعب التونسي 1 فيكتور اباتا (62)
الاحد 24 جانفي
ملعب سليمان / س 14 مستقبل سليمان / النادي الافريقي محرز المالكي
ملعب حمام سوسة / س 14 النجم الساحلي / مستقبل الرجيش نضال اللطيف
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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