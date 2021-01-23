الرابطة 1 - الجولة التاسعة - النتائج والهدافون

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في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الاولى من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:ملعب بنزرت النادي البنزرتي 1 نادر الجربي (55) النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدوو (31)ملعب بن قردان اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (32 ض ج و62 ض ج) شبيبة القيروان 0ملعب المنستير الاتحاد المنستيري 2 فهمي بن رمضان (22) وحسام تقا (63) الاولمبي الباجي 0ملعب المتلوي نجم المتلوي 1 علاء الدين قمش (40) اتحاد تطاوين 0ملعب المنزه الترجي التونسي 2 طه ياسين الخنيسي (37 و56) الملعب التونسي 1 فيكتور اباتا (62)ملعب سليمان / س 14 مستقبل سليمان / النادي الافريقي محرز المالكيملعب حمام سوسة / س 14 النجم الساحلي / مستقبل الرجيش نضال اللطيف