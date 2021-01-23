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الرابطة 1 - الجولة التاسعة - النتائج والهدافون

Publié le Samedi 23 Janvier 2021 - 17:10 قراءة: 0 د, 38 ث
وات - في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الاولى من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:


السبت 23 جانفي


ملعب بنزرت النادي البنزرتي 1 نادر الجربي (55) النادي الصفاقسي 1 كينغسلي ايدوو (31)

ملعب بن قردان اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (32 ض ج و62 ض ج) شبيبة القيروان 0

ملعب المنستير الاتحاد المنستيري 2 فهمي بن رمضان (22) وحسام تقا (63) الاولمبي الباجي 0

ملعب المتلوي نجم المتلوي 1 علاء الدين قمش (40) اتحاد تطاوين 0

ملعب المنزه الترجي التونسي 2 طه ياسين الخنيسي (37 و56) الملعب التونسي 1 فيكتور اباتا (62)


الاحد 24 جانفي

ملعب سليمان / س 14 مستقبل سليمان / النادي الافريقي محرز المالكي

ملعب حمام سوسة / س 14 النجم الساحلي / مستقبل الرجيش نضال اللطيف

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