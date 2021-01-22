سيدي بوزيد: انطلاق مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بقطرانة الشمالية بتكلفة تقدر بـ4 ر4 مليون دينار

وات -

انطلق، بداية الاسبوع الجاري، انجاز مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة "قطرانة الشمالية" بولاية سيدي بوزيد، بكلفة تقدر بـ4 فاصل 4 مليون دينار، وفق ما أكده، اليوم الجمعة، والي الجهة، محمد صدقي بوعون.وبيّن الوالي في تصريح لـ(وات)، أن المشروع مبرمج لتزويد 1151 عائلة بمنطقتي قطرانة الشمالية 1 و2 بالماء الصالح للشرب وذلك على طول 82 كلم وفي آجال تعاقدية حددت بـ430 يوما، مضيفا أنه يتنزل في إطار متابعة تزويد عدد من التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب والحرص على توفير أفضل ظروف العيش للمواطنين.وتتمثل عناصر المشروع، وفق ذات المصدر، في اقتناء ونقل ومدّ 82 كلم من القنوات، وبناء منشآت مائية، وبناء 1200 منشأة للربط الخاص، وإعادة تهيئة محطة الضخّ، وإعادة تهيئة الخزان الأرضي، وبناء وتجهيز وكهربة محطة ضخ على البئر العميقة قطرانة 2 ، فضلا عن بناء وتجهيز محطتي إعادة ضخ، وبناء 5 خزانات أرضية سعة 100 متر مكعّب و20 متر مكعّب، وإعادة تهيئة مقر المجمع.