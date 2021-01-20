بنزرت: نهاية الاسبوع المقبل انطلاق اشغال اعادة تعشيب الارضية الرئيسية لملعب 15 اكتوبر اصطناعيا (المدير الجهوي للتجهيز)

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ستنطلق اشغال اعادة تعشيب الارضية الرئيسية لملعب 15اكتوبر ببنزرت بالعشب الاصطناعي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"نهاية الاسبوع المقبل حسب ما افاد به المدير الجهوي للتجهيز ببنزرت زهير العزعوزي.وبين المصدر ذاته ان جلسة عمل قطاعية انتظمت اليوم بمقر الولاية بحضور والي بنزرت محمد قويدر والمقاول المكلف ورئيس دائرة المجلس الجهوي للولاية ،وتولى خلالها المقاول تقديم الدراسات التنفيذية للمشروع وتقديم الضمان النهائي وتسجيل الصفقة ،حيث ستتولى اللجنة الفنية المكلفة بالمشروع المصادقة على الدراسات.ولاحظ الناطق الرسمي باسم المشروع المدير الحهوي للتجهيز انه تم تخصيص الاعتمادات الواجبة لتعشيب المساحة ما خلف مرميي الملعب ، بلون مميز بما يضفي خصوصية على الملعب،مشيرا ان مدة الاشغال حددت بخمسة اشهر ،حيث سيتم العمل على التقليص في الاجال بالعمل ليلا ونهارا مع الحرص على تامين الجودة الفنية والايفاء بالتعهدات .واضاف ان فتح العروض الخاصة بالقسط الثاني للمشروع والخاصة بالتهيئة العامة للمحيطين الداخلي والخارجي حدد ليوم 22جانفي الجاري،داعيا بقية المكونات المجتمعية خاصة لمعاضدة مجهودات الهياكل الرسمية لانجاح المشروع ككل خدمة للمشهد الرياضي والشبابي عامة والنادي الرياضي البنزرتي خاصة .