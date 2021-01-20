مونديال كرة اليد - المنتخب التونسي يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية السبت القادم في كاس رئيس الاتحاد الدولي

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يلاقي المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد يوم السبت القادم منتخب الكونغو الديمقراطية في أولى مبارياته الترتيبية ضمن منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.وكان المنتخب الوطني التونسي انهى الدور الأول لبطولة العالم مصر 2021 في المركز الرابع والاخير للمجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة كسبها من تعادله مع البرازيل (32-32) في الجولة الثانية.وسيخوض المنتخب الوطني التونسي منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات انغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والراس الاخضر الذي غادر البطولة بسبب اصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.وتجدر الاشارة الى ان منتخبات تونس وانغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ستدخل المنافسة بنقطتين اثر خروج منتخب الراس الاخضر.ويجري السباعي التونسي مباراته الاولى يوم السبت القادم مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل التباري مع نظيره الانغولي يوم الاثنين 25 جانفي في ختام منافسات المجموعة الاولى.وضمت المجموعة الثانية لكاس رئيس الاتحاد الدولي منتخبات النمسا والمغرب والشيلي وكوريا الجنوبية.واثر انتهاء مقابلات المجموعتين ستجرى يوم 27 جانفي المقابلات الترتيبية لتحديد المراكز من 25 الى 32 حيث سيتنافس صاحبا المركزين الاول من كل مجموعة على المرتبة 25 فيما سيتبارى صاحبا المركزين الثاني على المرتبة 27 وصاحبا المركزين الثالث على المرتبة 29 وصاحبا المركزين الرابع على المرتبة 31.