   Hezb Latif - ابتهالات  

منوبة: إيقاف شابين أحدهما حاول اقتحام مركز الحرس الوطني بشبّاو خلال التحركات الليلية التي شهدتها الجهة

Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 13:56 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - تمكّنت وحدات الحرس وفرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة، مساء أمس الاثنين، من إيقاف شابين، احدهما تورط في محاولة اقتحام مركز الحرس بشبّاو من معتمدية وادي الليل، التي جدّت مساء الأحد الفارط، وفق ما أكده مصدر امني بالجهة لـ(وات).
وأضاف، ذات المصدر، أن الشابين قد شاركا في التحركات الليلية بدوار هيشر وشبّاو، والتي تم خلالها غلق الطريق عن طريق إشعال العجلات المطاطية، ووضع حواجز، مع رشق الدوريات الامنية بالحجارة وزجاجات المولوتوف.
وارتفع بذلك، عدد الموقوفين بالمناطق مرجه نظر منطقة الحرس الوطني بمنوبة، الى 11 موقوفا، على خلفية مشاركتهم في أحداث الشغب الليلية بالجهة، منهم 4 شبان شاركوا في خلع وسرقة فرع بنكي، وفق المصدر الأمني ذاته.

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