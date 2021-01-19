صفاقس: تواصل المستوى المرتفع للإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" بتسجيل 5 وفيات و211 اصابة

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يشهد الوضع الوبائي بولاية صفاقس استقرارا في مستواه المرتفع من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، حيث سجلت الجهة في آخر تحيين للحالة الوبائية 5 حالات وفاة و211 حالة إيجابية جديدة من مجموع 569 تحليلا منجزا بتاريخ أمس الاثنين، وهو ما يمثل نسبة إيجابية في حدود المعدل الذي تعرفه الجهة والمقدر بين 30 إلى 35 بالمائة من التحاليل المنجزة.وبلغ عدد الوفيات إلى حد الآن 406 حالات وفاة وعدد الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس 17825 حالة تم اكتشافها على إثر إجراء 64104 تحاليل، وسجلت الولاية في المقابل 342 حالة شفاء جديدة من الوباء، بما رفع عدد المتعافين من الوباء إلى 14341 شخصا على حد الآن،وفق البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء عن الدائرة الجهوية للصحة.ويرقد حاليا 19 مصابا في قسمي العناية المركزة بكل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس والمستشفى الجامعي الميداني بطينة، في حين يقيم 130 مصابا بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و116 مصابا بالمصحات الخاصة.